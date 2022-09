Grande Fratello Vip 7: concorrenti al voto il 25 settembre/ “I vipponi salteranno…”

Grande Fratello Vip 7 al via anche con le elezioni

Il 25 settembre, gli italiani torneranno alle urne per le elezioni politiche. Nonostante l’importante appuntamento, il Grande Fratello Vip 7 partirà ugualmente il 19 settembre. Nella casa entreranno, così, 22 vip pronti a trascorrere diversi mesi sotto le luci dei riflettori. Con le elezioni alla porta, i nuovi inquilini della casa di Cinecittà salteranno l’appuntamento con le urne? La domanda è assolutamente no come ha confermato Alfonso Signorini.

Prima delle dichiarazioni del conduttore del reality, Alessandro Cecchi Paone, giornalista ed ex vippone, aveva spiegato che Mediaset avrebbe trovato sicuramente il modo per permettere anche ai concorrenti del GF Vip 7 di votare. “Conosco la sensibilità civica di Mediaset: troveranno il modo per fare del GF Vip uno stimolo alla partecipazione”, aveva spiegato Cecchi Paone a Nuovo Tv. Oggi, Signorini conferma tale impegno di Mediaset.

Signorini: “Ecco cosa accadrà ai concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che voteranno il 25 settembre”

Alfonso Signorini, nella lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni con cui ha annunciato la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 svelando novità e indiscrezioni, ha confermato che tutti i concorrenti avranno la possibilità di votare il prossimo 25 settembre. “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”, ha detto il direttore di Chi.

Tuttavia, come ha fatto notare Biccy, essendoci il doppio appuntamento settimanale con il reality, i concorrenti che andranno a votare, per le regole di sicurezza anti-Covid che continueranno ad essere osservate, salteranno le puntate del 26 e del 29 settembre.

