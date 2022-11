Grande Fratello Vip 2022, entrano nuovi concorrenti: chi sono?/ Tra le ipotesi…

Grande Fratello Vip 2022, chi sono i nuovi concorrenti? Le ipotesi

Il Grande Fratello Vip 2022 andrà in onda solo il lunedì. Il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato di non voler interferire con la programmazione sportiva dei Mondiali di calcio. Per questo motivo, ci sarà un singolo appuntamento a settimana. Nella giornata di ieri a Casa Pipol Samara Tramontana ha però lanciato uno scoop importante. La ragazza ha rivelato che da gennaio il Grande Fratello Vip tornerà in onda con due nuovi appuntamenti e che saranno previsti anche altri ingressi: “Il doppio appuntamento tornerà a gennaio e fino a quella data non entrerà nessuno, poi entreranno tre nuove persone”.

Chi saranno questi nuovi concorrenti? Sul Settimanale Chi di questa settimana è riportata la notizia che Ivana Mrazrova potrebbe entrare al Grande Fratello Vip 2022. In molti però si chiedono se varcherà la porta rossa come concorrente o semplicemente per un confronto con Luca Onestini con cui sembra che il rapporto non sia finito. Anche la stessa Samara ha sollevato il dubbio: “Ivana entrerà come concorrente oppure per fare un confronto con Luca Onestini e lasciarsi definitivamente?”. Un altro concorrente che potrebbe movimentare le dinamiche del reality sarebbe Matteo Diamante, l’ex di Nikita Pelizon. Lui stesso ha lanciato un appello a Signorini per farlo entrare nella casa. Il suo obiettivo? Micol Incorvaia. Signorini accoglierà la sua richiesta?

Matteo Diamante si candida come concorrente al Grande Fratello Vip 2022

In un’intervista a Novella 2000, Matteo Diamante si è candidato come concorrente del Grande Fratello Vip 202. L’ex naufrago ha rivelato: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono realmente. Non nascondo di essere un libertino, amo divertirmi, ma so fare anche il bravo ragazzo come è successo a L’Isola dei Famosi. Ci vuole coraggio per affrontare trasmissioni come il Gf Vip e io penso di averne”. Non sappiamo come potrebbe prenderla Nikita ma anche George dinnanzi ad un ingresso di Diamante nella casa del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse settimane infatti Matteo Diamante ha commentato duramente sui social le parole di George Ciupilan che aveva dichiarato di volersi allontanare da Nikita per rispetto nei confronti del suo amico Matteo: “Sono un po’ scosso, ma ci sono abituato. Non è la prima volta che succede una cosa simile. Ho scritto delle storie su Instagram perché mi ero arrabbiato, principalmente con George che reputo un mio grandissimo amico. Era l’unico modo per far arrivare a George il messaggio, anche perché, questa è una mia opinione, potrebbe dare molto di più senza farsi condizionare dagli altri. Ho un messaggio memorizzato su Whatsapp nel quale George mi scrive: ‘grazie di tutto fratellone, ci sentiamo domani, prima che poi divento irreperibile’. A quelle parole ho risposto: ‘mi raccomando stai attento e non farti mettere i piedi in testa da nessuno, tira fuori il meglio di te’. È stata una chiacchierata fraterna, perché lo considero uno di famiglia. Poi ho capito che probabilmente stavo sbagliando: non è più il ragazzo che conosco. Non sono più amico di Nikita e ho saputo che forse ha un compagno adesso. Mi ha dato fastidio George perché con lui ho un rapporto di grande amicizia”.











