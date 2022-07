Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Svelata la data/ “La nuova data…”

Grande Fratello Vip 7, svelata la data di partenza: l’indiscrezione

A settembre partirà una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al momento ancora non si sa nulla però sulla data di partenza del reality. In un primo momento si era parlato del 19 settembre ma poi Alfosno Signorini aveva dichiarato che ci sarebbe potuto essere uno slittamento di una settimana. Il Grande Fratello Vip sarebbe iniziato in anticipo il 12 settembre. Dopo varie indiscrezioni, è arrivata una prima conferma ufficiale. Alessandro Rosica ha infatti rivelato che il Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare proprio il 19 settembre come previsto in precedenza. In base alle sue parole, sembra che sia stata presa una decisione definitiva: “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”. Non ci dovrebbero essere altre sorprese al riguardo.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe pertanto iniziare il prossimo 19 settembre. Altro nodo da sciogliere riguarda la data di chiusura. Dagospia avrebbe raccolto informazioni interessanti secondo le quali Alfonso Signorini e gli autori avrebbero fissato a marzo la finale del Grande Fratello Vip. Se però il reality dovesse avere successo come lo scorso anno, si potrebbe pensare di proseguire fino a maggio. La notizia troverebbe conferma nelle parole di Piersilvio Berlusconi che alla presentazione dei palinsesti aveva parlato di edizione da record.

Grande Fratello Vip 7, chi sono i primi concorrenti ufficiali?

A pochi mesi di distanza dall’inizio del Grande Fratello Vip si rincorrono le indiscrezioni in merito ai concorrenti. Intanto Orietta Berti è stata chiamata a sostituire Adriana Volpe come opinionista e sarà affiancata da Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha deciso di restare per il secondo anno consecutivo dopo un confronto con Signorini. Al momento per quanto riguarda i concorrenti non è stato ufficializzato nessun nome e tanti rumors circolano da mesi.

A varcare la porta rossa dovrebbero essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez. Si è parlato anche di un ritorno di Pamela Prati anche se sembra che la trattativa sia saltata per un contenzioso ancora in atto con Mediaset. Probabile coinvolgimento di Ginevra Lamborghini la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio. Non sono andate a buon fine, invece, le trattative con Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, e Diego Armando Maradona Junior, figlio de El Pibe de Oro.

