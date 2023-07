Grande Fratello vip 8, chi sono i concorrenti nel cast?/ Spuntano 6 ex Uomini e donne

Grande Fratello vip 8, nel cast dei concorrenti si confermano degli ex Uomini e donne?

Sale l’attesa per il Grande Fratello vip 8 in partenza a settembre 2023, e nel cast dei concorrenti il reality show potrebbe arruolare degli ex volti uscenti di Uomini e donne. Il gioco della Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello vip 8, stando alle ultime anticipazioni TV, avrà il via in concomitanza con il programma fratello sulle reti Mediaset, Uomini e donne, orientativamente l’11 settembre 2023. E nel mezzo del totonomi dei papabili candidati al ruolo di concorrenti ingaggiati al Grande Fratello vip 8 emergono degli ex volti TV uscenti dalle ultime edizioni di Uomini e donne.

Tra questi più gettonati, si fanno strada i nomi degli ex tronisti al timone del trono classico di Uomini e donne, Federico Nicotera, Matteo Ranieri, Lorenzo Riccardi, Luca Daffré ed Eugenio Colombo. Nell’attesa per il via al dating show condotto da Maria De Filippi, intanto, Mediaset -società di produzione multimediale facente capo a Pier Silvio Berlusconi tra i vertici – potrebbe voler optare per una scelta televisiva rivoluzionaria dei programmi all’attivo nei vari palinsesti TV e web streaming. Questo, in primis, al fine di evitare il trash da format.

Salvo, quindi, eventuali cambiamenti repentini rispetto alle anticipazioni il Grande Fratello vip 8 partirà nella prima metà del mese di settembre 2023 in arrivo, insieme a Uomini e donne, del cui parterre di ex volti TV potrebbe confermarsi almeno un tronista nel cast dei neo gieffini. E per la quota rosa degli ex volti di Uomini e donne, la più gettonata tra i papabili candidati al ruolo di concorrente in corsa al Grande Fratello vip 8 può, poi, dirsi Carola Viola Carpanelli.

Carola, per la quota ex Uomini e donne, nel cast del Grande Fratello vip 8?

La bionda influencer é reduce dalla rottura con l’ex tronista uscente Federico Nicotera, e la recente separazione tra i giovani con annesso clamore mediatico in corso potrebbe vedere entrambi i due prendere parte al gioco della Casa. Interessante sarebbe assistere al gioco del Grande Fratello con gli ex fidanzati tra gli inquilini vip, costretti alla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia.

E nel gioco della Casa, per la stagione del Grande Fratello vip 8, a quanto pare ai concorrenti vip si aggiungeranno i concorrenti nip, ossia i “not important people” rappresentanti dei comuni mortali e non personaggi noti all’occhio pubblico, quindi non facenti parte del jet-set e lo showbiz.













