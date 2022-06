Grande Fratello Vip 8, nuova edizione/ Opinionisti top secret, i primi concorrenti…

Dopo l’estate avrà inizio a partire dal 19 settembre la nuova stagione del Grande Fratello Vip in onda, come sempre, sulla rete ammiraglia di Mediaset e vedrà alla conduzione il suo solito conduttore Alfonso Signorini. In attesa delle informazioni ufficiali da parte dei futuri concorrenti e della produzione del reality ecco i nomi in lizza ad essere protagonisti all’interno della casa di Cineccittà.

Uno tra i nomi più quotati sarebbe quello di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez con cui ha avuto la sua prima figlia Luna Marì che di recente ha lasciato il mondo dell’hair style per dedicarsi alla fotografia. Il secondo nome che sembra pronto ad entrare all’interno del reality è Gigliola Cinquetti, un personaggio molto distante dal mondo del reality che potrebbe essere in grado di regalare tante sorprese nello show di Canale 5.

Gli altri nomi in lizza che ben presto potrebbero entrare a far parte della casa del Grande Fratello Vip sono Max Felicitas e Asia Gianese, rispettivamente l’attore a luci rosse e influecer che all’interno della casa potrebbero creare diverse dinamiche basate proprio attraverso il rapporto con gli altri inquilini.

Per quanto riguarda gli opinionisti della nuova edizione del reality c’è ancora un alone di mistero che non sembra potersi svelare nelle prossime settimane, anche se un ex concorrente, Biagio D’Anelli, si è candidato per questo posto. Tra i possibili concorrenti al Grande Fratello Vip appaiono anche i nomi di Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio e Patrizia Groppelli, opinionista di Barbara D’Urso.

