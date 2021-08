Grande Fratello Vip, novità in Casa e in studio/ “Due opinioniste pop e nuovi spazi”

Manca un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, e in attesa di conoscere il cast che popolerà la Casa di Canale 5, il settimanale CHI, nel numero in edicola oggi 18 agosto, rivela qualche anticipazione sulle novità che troveremo nella struttura in cui vivranno i Vip. Andrea Palazzo rivela infatti che la Casa avrà nuovi spazi, volti a sorprendere di volta in volta telespettatori e concorrenti e, dunque, a creare nuove dinamiche.

Il primo progetto viene così spiegato: “[…] una porta di un insolito spazio confinante con la Casa principale: la suggestione da cui siamo partiti è stata quella di una nave da crociera, il ponte di nave, le cabine ecc… Ricorda ironicamente la serie TV Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’…” Potrà, insomma, accadere di tutto in questo nuovo spazio.

Grande Fratello Vip 6, novità anche in studio: “Due opinioniste da casa”

Un nuovo bozzetto mostrato nell’articolo svela, invece, che nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si ritroveranno di fronte ad una serie di porte “dietro a ognuna di esse può nascondersi una sorpresa, un mondo inaspettato”. Quindi “Spesso una vecchia foto e una domanda spiazzante di Alfonso si trasformano in un viaggio mai fatto, pieno di emozioni di ogni genere”, spiega Palazzo.

Anche il giardino avrà una nuova geografia, dove però non mancherà la piscina, elemento molto importante nella Casa. Le novità arriveranno però anche in studio, dove accanto alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma”. Un modo per andare quasi ‘oltre i social’, portandoli direttamente e fisicamente in studio.

