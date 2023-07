Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi perdona i concorrenti espulsi/ “Colpa nostra, ci siamo distratti”

Pier Silvio Berlusconi si assume la colpa dei concorrenti espulsi al GF Vip

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione di palinsesti Mediaset, è tornato sulla questione concorrenti squalificati al Grande Fratello Vip 2022. L’amministratore delegato ha dichiarato: “Come decidere se una persona entra nel cast? Se ha una storia da raccontare e caratteristiche da portare. Non ci sono state epurazioni, ma comportamenti che da editori noi non abbiamo considerato corretti. Punto!”

Ivana Mrazova e Luca Onestini tornano insieme?/ "Storia chiusa definitivamente"

Il figlio maggiore di Berlusconi, si è poi assunto la responsabilità dei fatti accaduti durante il reality show, “scagionando” in parte i vipponi espulsi: “La strada è la solita, scegliere persone che abbiano storie da raccontare e possano creare dinamiche; è un prodotto tv, non stiamo parlando di chissà cosa. Si parla di difficoltà nella gestione della diretta h24, ma è sempre stato così. Gli autori si turnano, non è una questione legata alla durata, è questione di capacità di controllare il prodotto. Il cast può essere giusto o sbagliato. Non è colpa di un individuo, di un ragazzo essere in un certo modo e se perde il controllo. La colpa è di chi fa il prodotto, diciamolo chiaro. Colpa nostra, ci siamo un po’ distratti“.

Edoardo Donnamaria: "Con Antonella sono in buoni rapporti"/ "Abbiamo dei contratti da rispettare…"

Pier Silvio Berlusconi interviene sull’esclusione di Barbara D’Urso da Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazioni dei palinsesti, è intervenuto sulla questione dell’esclusione di Barbara D’Urso da Mediaset: “La ringrazio personalmente e su questo non ci sono retroscena. E la ringrazio per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l’impegno”.

E ancora: “Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più. Forse per lei Pomeriggio 5 era una gabbia stretta. La discontinuità fa bene anche a una grande professionista. Non possiamo promettere prime serate di cui non abbiamo un format. La fine del rapporto con Barbara D’Urso non è una punizione ma evoluzione“.

Soleil Sorge coinvolta nella lite furiosa con Oriana Marzoli?/ Spunta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA