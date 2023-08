Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma per un’ex coppia?/ “Si stanno risentendo, qualcosa succederà…”

Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni accendono le speranze dei “Donnalisi” e “Oriele”

Il mondo dei social, nelle settimane che seguono la conclusione del Grande Fratello Vip, continuano a regalare perle e indiscrezioni sui protagonisti più discussi dell’ultima edizione del reality. Neanche a sottolinearlo, sono le dinamiche sentimentali a tenere banco nell’ambito delle indiscrezioni, soprattutto ora che due delle liaison più seguite sembrano essere giunte al capolinea: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli da una parte, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dall’altra.

Grande Fratello, Donatella Rettore smentisce il suo ingresso come concorrente?/ "Confesso, è vero…"

Come riporta BlogTivvu, Amedeo Venza e Deianira Marzano avrebbero lanciato una nuova indiscrezione in riferimento al futuro di una ex coppia del GF Vip, senza però rivelarne i soggetti. Nello specifico, pare che una coppia tra Daniele Dal Moro-Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi-Edoardo Donnamaria, sia tornata a frequentarsi dopo la recente rottura. Chiaramente, sul web è subito partito il toto-ritorno di fiamma, al netto di un’evidente carenza di prove evidenti che possano spingere in una direzione piuttosto che nell’altra.

Micol Incorvaia: "Sono stata vittima di deep fake"/ "Hanno pubblicato una mia foto totalmente nuda…"

Grande Fratello Vip, una coppia vicina alla riconciliazione: “Tanto avete capito di chi si tratta…”

“Due ex del Grande Fratello Vip si stanno risentendo, qualcosa succederà, sicuro! Possiamo dirvi di chi si tratta? No? Comunque si è capito, tanto avete capito”. Queste le parole proferite all’unisono da Deianira Marzano e Amedeo Venza nel merito del presunto ritorno di fiamma di una nota coppia del Grande Fratello Vip. Stando alle loro parole – riportate da BlogTivvu – quale sia la liaison ad essere in procinto di ripartire potrebbe essere chiaro, ma nella realtà dei fatti il dibattito sui social è tutt’altro che chiuso.

I "Dik Dik" nuovi concorrenti del Grande Fratello?/ L'indiscrezione sul contratto

Sul fronte Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, le speranze di un “ritorno” sembrano essere piuttosto basse. Come racconta il portale, la giovane ha di recente rimosso il follow alla famiglia dell’ex fidanzato; il dettaglio non lascia dunque particolare spazio alle speranze dei “Donnalisi”. Diverso invece il caso di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro; la prima è tornata in Spagna dove si vocifera di una possibile nuova esperienza in un reality. In questo caso però, le speranze sembrano andare per la maggiore nonostante la momentanea distanza tra i due ex volti del Grande Fratello Vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA