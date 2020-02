Teresanna Pugliese attacca Francesca Cipriani/ “Un neurone è pure troppo”

Teresanna Pugliese attacca Francesca Cipriani con un commento al veleno scritto su Instagram. Come fa sapere Trash Itasliano, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sferrato un attacco diretto alla Cipriani commentando il video della trasformazione di Francesca Cipriani in Barbara Alberti. L’ex pupa che, nell’edizione 2020 de La pupa e il secchione affianca Paolo Ruffini nella conduzione, dopo aver attaccato Barbara Alberti, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che, diversi anni fa l’aveva offesa in tv, ha deciso di raccogliere la sfida di Barbara D’Urso trasformandosi proprio nella scrittrice. Il video della particolare performance di Francesca Cipriani è stato pubblicato dalla pagina Instagram di Trash Italiano e, tra i tanti commenti dei followers, è spuntato anche quello di Teresanna Pugliese.

TERESANNA PUGLIESE CONTRO FRANCESCA CIPRIANI: “NO COMMENT, UN NEURONE…”

Teresanna Pugliese non ha gradito la trasformazione di Francesca Cipriani in Barbara Alberti e con poche parole scritte su Instagram ha espresso la propria opinione sull’esibizione dell’ex pupa. “No comment! Un neurone è pure troppo”, ha scritto l’ex tronista a cui hanno risposto diversi utenti. Se da una parte ci sono quelli che si dicono d’accordo con la Pugliese, dall’altra ci sono quelli che puntato il dito contro l’ex tronista accusandola di aver attaccato la Cipriani per ottenere nuovamente un po’ di visibilità. “Dai che dopo il commento ti invita Barbarella”, scrive una signora. E altri aggiungono: “ti brucia perchè Barbara non ti invita più?”, “no comment ma vedo che hai commentato… E comunque la ragazza con “1 neurone e pure troppo” è nello stesso salotto dove ti ho visto parecchie volte quindi lascia perdere”.





