Grant Imahara morto a 49 anni per aneurisma/ Ha lavorato per Star Wars e Mythbusters

Lutto nel mondo della televisione, è morto Grant Imahara. Il 49enne presentatore tv originario degli Stati Uniti, è scomparso nelle scorse colpito da un aneurisma celebrale. Una morte choc, improvvisa, come riferito dai colleghi d’oltre oceano di Hollywood Reporter. Grant Imahara, è nato in California, a Los Angeles, ma da una famiglia originaria del Giappone, ed era famoso soprattutto per la sua partecipazione al programma Mythbusters di Discovery Channel, in cui venivano sfatati i vari miti. Imahara non nasce come artista, essendosi laureato in ingegneria elettronica; subito dopo si era però specializzato nella realizzazione di effetti speciali per il cinema, e grazie a tale mansione aveva trovato un lavoro di assoluto prestigio, un’occupazione presso la Lucasfilm, storica società di George Lucas che produce da quarantanni la saga di Star Wars. L’approdo a Mythbusters avvenne nel 2004, con lo show condotto dal duo Adam Savage e Jamie Hyneman, che si occupava di validare miti e leggende urbane.

GRANT IMAHARA MORTO A 49 ANNI: MESSAGGI DI CORDOGLIO NUMEROSI

In compagnia di Kari Byron e Tory Belleci aveva dato vita al Build Team, che aveva il compito di sfidare Savage e Hyneman nello sfatare i miti. Lavorò a Mythbusters fino al 2014, per dieci anni, dopo di che approdò a Netflix presentano la serie White Rabbit Project. Un portavoce di Discovery Channel, parlando con THR ha commentato la notizia di questa triste dipartita con le parole: “Abbiamo il cuore spezzato per questa triste notizia su Grant. Era una parte importante della nostra famiglia Discovery e un uomo davvero meraviglioso. I nostri pensieri e preghiere vanno alla sua famiglia”. Imahara ha preso parte alla realizzazione degli effetti speciali su tutti e tre i prequel di Star Wars, ma anche Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Galaxy Quest, Van Hesling, The Lost World: Jurassic Park e Terminator. Numerosi i messaggi pubblicati in queste ultime ore dai fan, fra cui molti di origini asiatiche, che considerano Imara un loro grande “portavoce”



