Gravenberch alla Roma?/ Calciomercato, la chiave è la cessione di Cristante

La Roma fa sul serio per Ryan Gravenberch, e non lo scopriamo certo oggi. Anzi: da settimane parliamo del forte interesse che la società giallorossa ha per il centrocampista dell’Ajax, un classe 2002 che ha già incantato gli addetti ai lavori nonostante non sia ancora un titolare nella prima squadra dei Lancieri. Un altro apprezzamento da Trigoria arriva per bocca di Justin Kluivert, che ben lo conosce avendo condiviso con lui il percorso nelle giovanili: il suo connazionale sostiene che Gravenberch debba vincere il premio Next Gen, che viene riservato al miglior giovane dell’anno e che lui stesso ha intascato nel 2018. Anche per l’esterno offensivo della Roma l’olandese è il nuovo Pogba: un talento in erba da prendere subito, sfruttando la scadenza nel 2021 e una valutazione che per il momento è ancora bassa, visto che si parla di poco più di 10 milioni di euro.

La Roma potrebbe essere l’ambiente giusto in cui crescere: Paulo Fonseca, che apprezza particolarmente Gravenberch, non è nuovo a lanciare giovani e dunque potrebbe richiedere a gran voce l’acquisto del centrocampista orange. Tuttavia i giallorossi hanno al momento le mani legate: prima dovranno aspettare di piazzare Bryan Cristante, che sembra destinato alla cessione. A quel punto si libererebbe un posto per l’acquisto del diciassettenne, che anche nel fisico ricorda Pogba (è alto 190 centimetri da stime ufficiali); presumibilmente i giallorossi avrebbero poi un altro titolare in quel ruolo, potrebbe anche essere Lorenzo Pellegrini che tornerebbe a fare qualche passo indietro sul terreno di gioco – in questa stagione il tecnico portoghese lo ha impiegato come trequartista. Inoltre, su Gravenberch la concorrenza non manca: il centrocampista piace a tante big, attenzione in particolar modo al Barcellona che lo ha già osservato dal vivo.

GRAVENBERCH ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, ATTENZIONE ALLA JUVENTUS

Su Ryan Gravenberch è forte anche la Juventus: i bianconeri come sappiamo stanno provando a rivoluzionare il loro centrocampo e i profili osservati sono tanti. Si parla di campioni già affermati, veterani come Ivan Rakitic o magari qualche giovane che però abbia già ampia esperienza internazionale; sulla lista di Fabio Paratici il nome sottolineato più volte è quello dello stesso Paul Pogba, che tornerebbe a vestire la maglia dei campioni d’Italia dopo averlo fatto tra il 2012 e il 2016. Appare dunque naturale, visto il paragone di cui sopra, che l’alternativa al Polpo del Manchester United sia Gravenberch: le ultime indiscrezioni riportano che, qualora fosse impossibile andare a prendere il francese, la Juventus sia pronta a fiondarsi sul giovanissimo olandese che, in questo caso, sarebbe sponsorizzato da Matthijs De Ligt. Si tratta al momento di aspettare, nelle prossime settimane qualcuno potrebbe fare la prima mossa…



