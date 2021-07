Grazia Di Michele/ “Amici? Un’esperienza molto positiva durata 12 anni”

Chi è Grazia di Michele?

Grazia di Michele tra le protagoniste della nuova puntata de “Le ragazze“, il programma in onda su Rai3 che racconta storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ma anche di giovani donne di oggi che, grazie al loro sguardo, hanno illuminato e/o continuano ad illuminare alcuni eventi della nostra storia passata e presente. Tra queste c’è anche la cantautrice Grazia di Michele che molti ricorderanno per essere stata la prof di canto del seguissimo Amici di Maria De Filippi. Intervistata da Vanity Fair, la cantante ha ricordato la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi precisando: “Amici è stata un’esperienza molto positiva, durata 12 anni. Credo di aver trasmesso ai ragazzi il senso di responsabilità che un musicista dovrebbe avvertire”.

Tra i tantissimi giovani passati in quella scuola però ce ne sono sono alcuni davvero talentassi per lei: “Antonino ha un grande potenziale ancora non compreso. Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Pierdavide Carone…sono veri talenti”. Da sempre attenta osservatrice e narratrice dell’universo femminile, la Di Michele è stata in ambito musicale una apripista al mondo delle cantautrice. “Il mio primo disco, già dal titolo voleva fotografare la condizione femminile. In Italia non esistevano le cantautrici, io e mia sorella Joanna ci siamo dette: parliamone noi donne, di donne, perché altrimenti, magari, non lo fa nessuno. Quarant’anni dopo ci siamo rese conto che, per certi versi, siamo rimaste dove eravamo allora” – ha detto l’artista che parlando proprio delle donne ha aggiunto – “veniamo considerate l’anello debole della catena, e subiamo un controllo sociale, politico e religioso fortissimo”.

Grazia di Michele, infatti, non ha alcun dubbio su come oggi molto cose stiano tornando indietro: “avevamo armi micidiali come l’ironia, lottavamo per cose importanti, dall’aborto al divorzio. Ora stiamo tornando al Medioevo: pensavo fosse un ponte, e invece si è rivelata una ruota”. Da quando è nato il mondo si parla di differenze tra uomo e donna. “Da noi le donne faticano a competere con gli uomini sul lavoro” – ha dichiarato l’artista proseguendo “devono sempre dimostrare di non averla data a nessuno. La tv, poi, impone modelli che fanno paura: programmi nei quali ci attacchiamo alle gambe degli uomini implorando la loro attenzione. Non è un disco allegro, perché nasce dalla delusione”.

Infine parlando d’amore, la Di Michele nel 1984 è stata una delle prime a cantare l’amore tra due donne nel brano “Ragiona col cuore”: “non era facile, allora, cantare di certi argomenti. Oggi si sono fatti molti passi avanti, ma non ovunque: nei piccoli centri, forse, è ancora complicato per i gay vivere con tranquillità le loro storie”.



