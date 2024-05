Grazia Dipietromaria, chi è mamma Alba Parietti/ “Ti amerò per sempre, sei in ogni pensiero e momento bello”

Grazia Dipietromaria è stata la mamma di Alba Parietti, la conduttrice e showgirl di successo. Un rapporto bellissimo e speciale tra le due che hanno condiviso tanti momenti che la Parietti custodisce segretamente nel suo cuore e nella sua memoria. La mamma di Alba Parietti è morta a causa di un ictus. Una morte che ha scosso tantissimo la conduttrice e personaggio televisivo che in diverse occasioni l’ha ricordata sia rilasciando interviste in televisione e alla stampa sia sui social. Proprio sul suo profilo Instagram, la Parietti ha condiviso un commovente messaggio dedicato alla mamma Grazia Dipietromaria nel giorno del suo 91esimo compleanno: “non passa un giorno senza che ti pensi. Sento la tua voce, le tue carezze, la tua risata”.

Non solo, la Parietti ha parlato della mamma come di una farfalla fatta di poesie e colori. Del resto la donna, nata il 28 febbraio 1932, era stata proprio una pittrice e scrittrice. Un estro particolare quello di Grazia Dipietromaria che la figlia Alba Parietti ha descritto così: “sei il sole, la neve, il mare, il vento. Sei mia mamma e nessuna avrei voluto se non te. Auguri mamma”.

Grazia Dipietromaria, la morte della mamma di Alba Parietti

La morte di Grazia Dipietromaria, mamma di Alba Parietti, ha sicuramente segnato la vita della showgirl e personaggio televisivo. E’ successo tutto all’improvviso per un ictus che ha colto la donna togliendola così all’affetto dei suoi cari. La morte di un genitore non si supera mai. Lo sa bene Alba Parietti che ancora oggi ricorda quel terribile giorno del 21 ottobre del 2010 quando è dovuta correre in ospedale. “La situazione era critica e la realtà si è trasformata improvvisamente in tragedia” – ha ricordato la Alba nazionale che ha aggiunto – “è stato l’inizio di due giorni da incubo”. Dopo la morte della mamma, la conduttrice ha deciso di donare i suoi organi: “la decisione più difficile mai presa ma l’unica scelta che mi dava speranza, che tu potessi salvare con la tua morte la vita di qualcuno. Dare un senso a qualcosa che per me era senza senso”.

E così è stato. Alba Parietti ha firmato per la donazione degli organi della mamma Grazia Dipietromaria che ha permesso così di salvare altre vite umane. Anche se sono passati tanti anni dalla morte della donna, Alba non smette mai di pensare alla sua mamma a cui dedica parole di grandissimo amore ed affetto: “ti amo e ti amerò per sempre. Sei in ogni pensiero e momento bello”.











