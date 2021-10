Graziano Amato, Uomini e Donne/ Nuova conoscenza e rivelazione bollente

Graziano Amato è il nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dopo una prima esperienza, è tornato in trasmissione per corteggiare Ida Platano. Con quest’ultima, tuttavia, non ha funzionato e ha cominciato a guardarsi intorno. Il cavaliere è così uscito con Jessica e con Vittoria, ma con entrambe non c’è stato un seguito. Con Vittoria, in particolare, ha parlato di una pura attrazione fisica.

“C’è stato un bacio, siamo usciti a cena ed è stata una bellissima serata. C’è un’attrazione fisica, ma c’è solo quella e quindi le ho detto di non volerle dare l’esclusiva”, ha spiegato Graziano che ha deciso di guardarsi intorno e conoscere altre dame prima di concedere l’esclusiva ad una di esse.

Graziano Amato, polemica a Uomini e Donne per una dichiarazione

Chiusa la conoscenza con Vittoria, Graziano Amato ha cominciato a frequentare un’altra donna. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nel corso della nuova puntata, Graziano racconterà un dettaglio piccante di un appuntamento con un’altra dama scatenando una forte polemica in studio.

Il cavaliere racconterà di aver ricevuto un dono particolare dalla dama in questione promettendo a Gianni Sperti di mostrargli le foto che proverebbero la sua versione dei fatti. Un racconto che, come aggiungono le talpe del Vicolo, avrebbe scatenato la durissima reazione della dama. Maria De Filippi manderà tutto in onda? Lo scopriremo nel corso della puntata.

