Gregge di pecore gira in tondo da 12 giorni/ Video Mongolia, nessuno sa dirsi perchè

E’ un vero e proprio mistero quello del gregge di pecore che da 12 giorni sta continuando a muoversi in tondo. A testimoniarlo è un video girato nella città di Baotou, in Mongolia, e in cui si vedono appunto gli ovini camminare continuamente in cerchio, per un comportamento a dir poco inspiegabile tenendo conto che lo stesso va avanti da quasi due settimane. Perchè centinaia di ovini dovrebbero continuare a girare in cerchio, rincorrendosi in senso orario?

Liliana Resinovich, confronto Visentin-Sterpin/ "Amante immaginario, fai schifo"

Tra l’altro, come fanno notare i colleghi di Fanpage, anche la proprietaria dello stesso gregge non è riuscita a darsi una spiegazione, e parlando con la stampa locale ha fatto sapere che tale fenomeno inspiegabile è partito da poche pecore, che hanno iniziato a inseguirsi seguendo uno schema circolare nel recinto, fino a che alla fine tutti gli ovini che compongono il gregge hanno ben pensato di fare lo stesso. Le immagini, che trovate qui sotto prese direttamente dalla pagina Instagram di Rai News, sono state rilanciare dalla cinese People’s Daily, e mostrano un gregge che comunque appare sano, in salute, nonostante questo strano comportamento che ha preso il via all’inizio del mese di novembre.

Letizia Moratti/ “Centrodestra mi aveva offerto incarichi di prestigio, ho detto no"

GREGGE DI PECORE GIRA IN TONDO DA 12 GIORNI: GLI ADDETTI AI LAVORI CERCANO DI SCOPRIRE IL PROBLEMA

La proprietaria del gregge di pecore che continua a girare in cerchio ha fatto sapere che dei 34 ovili della sua fattoria, solamente il gregge presente all’ovile numero 13 ha iniziato a tenere questo misterioso comportamento, di conseguenza siamo di fronte ad un qualcosa di davvero anormale.

Sulla questione sono molti gli addetti ai lavori che stanno cercando di capire perchè queste pecore continuino a rincorrersi, e secondo alcuni esperti non è da escludere che si tratti di un segno di stress, ma è possibile anche un comportamento dovuto a qualche infezione, come ad esempio la listeriosi, che abbiamo imparato a conoscere anche in Italia negli ultimi mesi, e che può infiammare parte del cervello degli animali, facendo in modo che si comportino in maniera strana.

Strappano le unghie a 15enne: trio di bulle denunciate/ Pinerolo, insulti e calci













© RIPRODUZIONE RISERVATA