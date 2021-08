Gregorio Paltrinieri diretta 10 km nuoto fondo Olimpiadi Tokyo 2020/ A medaglia?

GREGORIO PALTRINIERI, 10KM NUOTO FONDO OLIMPIADI TOKYO 2020

Si alzerà il sipario oggi 4 agosto alle ore 23.30 italiane (già le 6.30 del mattino del 5 agosto in Giappone) la 10 km di nuoto di fondo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Gregorio Paltrinieri a difendere i colori azzurri: all’Odaiba Marine Park andrà in scena una gara molto suggestiva, in cui la fatica e la resistenza in campo acquatico vengono portati all’estremo. Gregorio Paltrinieri poteva recitare, senza la mononucleosi che ne ha bloccato la preparazione alla vigilia delle Olimpiadi, il ruolo del leone in una gara che si prospetta comunque estremamente competitiva. Nei Mondiali cinesi di Gwangju del 2019 fu dominio tedesco con la medaglia d’oro che andò a Florian Wellbrock e la medaglia di bronzo a Rob Muffels, mentre secondo si piazzò il francese Marc-Antoine Olivier. Tutti e tre saranno protagonisti della gara odierna e rivali di Gregorio Paltrinieri, con Wellbrock in particolare che è arrivato proprio davanti a Greg nei 1500 stile libero qui a Tokyo, conquistando la medaglia di bronzo nella specialità con l’azzurro che si è piazzato al quarto posto dopo un lungo inseguimento.

COME SEGUIRE LA DIRETTA 10 KM DI FONDO DI NUOTO ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della 10 km di fondo di nuoto maschile con Gregorio Paltrinieri sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, che sicuramente si concentrerà sulla prova nelle acque dell’Odaiba Marine Park, considerando che il nuotatore azzurro resta uno degli assi della squadra Olimpica azzurra. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

PALTRINIERI ALLA 10 KM DI FONDO: RISULTATI E CONTESTO

Per Gregorio Paltrinieri dunque le carte da giocare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono terminate. Il nuotatore emiliano, che ha conquistato la medaglia d’argento negli 800 stile libero ed ha mancato di poco il podio nei 1500 stile libero, sarà dunque ai nastri di partenza nella 10 km di fondo di nuoto in acque libere. La gara inizierà il 4 agosto alle 23.30 italiane, quando in Giappone saranno già le 6.30 del 5 agosto all’Odaiba Marine Park. Una gara massacrante per definizione, nella quale però Paltrinieri fino a qualche settimana fa era uno dei favoritissimi, prima che la mononucleosi scombinasse completamente i piani di Greg. Che ha avuto una risposta eccezionale prendendosi comunque l’argento negli 800 stile libero, ma già nei 1500 la riserva di energie, dopo aver interrotto gli allenamenti per curarsi dal virus, non è sembrata sufficiente. Ancor più difficile potrebbe essere allora la sfida della 10 km di fondo, anche se una gara a ritmi non troppo sostenuti potrebbe riportare Paltrinieri tra i favoriti, senza dimenticare che i 3 ori europei a Budapest avevano portato Greg a sognare la stessa impresa in campo Olimpico, prima della maledetta mononucleosi.

