Gregorio Paltrinieri e la fidanzata Rossella Fiamingo: l’amore nato grazie allo sport

Tra la vita sportiva in vasca e quella privata, per il campione olimpico Gregorio Paltrinieri il comune denominatore è sempre lo sport, visto che il celebre nuotatore è fidanzato con la schermitrice Rossella Fiamingo, i due da qualche anno sono legati sentimentalmente e anche questa volta alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono stati accomunati da due medaglie vinte. Una storia fortissima lega Gregorio Paltrinieri alla fidanzata Rossella Fiamingo, che spesso però si ritrovano a fare i conti con il tempo, mai abbastanza per poter condividere il tempo che vorrebbero, come raccontato in una intervista dalla ragazza che ha svelato: “Il tempo per noi non è mai abbastanza vivendo anche in città diverse e allenandoci molto, non abbiamo tempo per abituarci l’uno all’altra” le parole della Fiamingo che ha ammesso come entrambi debbano pagare lo scotto di essere due grandi campioni nelle loro discipline.

Scavando nella scatola dei ricordi, Gregorio Paltrinieri ha rivelato quale fossero quelli più speciali riguardo alle precedenti Olimpiadi, con un momento in particolare rimasto nel suo cuore dell’emiliano che ha avuto la possibili di fare una conoscenza molto speciale sugli spalti brasiliani: “Forse legato all’Olimpiade di Rio, quando ho visto tutti i giocatori di basket americani: io sono un grande appassionato, erano venuti in piscina a vedere una serata di finali e anche io ero in tribuna a guardare. Mi sono trovato di fianco a tutti loro, ho conosciuto i miei idoli”.

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo pensano al matrimonio?

Nella testa del nuotatore e della schermitrice è sicuramente spuntato il pensiero di convolare a nozze, anche se ufficialmente Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo non hanno mosso passi verso delle possibili celebrazioni, avendo dato entrambi priorità a queste Olimpiadi di Parigi 2024 dove ancora una volta sono riusciti a portare a casa delle medaglie.

Intanto la coppia si gode le medaglie olimpiche ed è diventato virale il post sui social di Gregorio Paltrinieri e di Rossella Fiamingo dopo le due vittorie parigine: “Two in negli’ che one” hanno scritto simpaticamente su Instagram.

