Per Rossella Fiamingo, fidanzata di Gregorio Paltrinieri, l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è già conclusa e nel peggiore dei modi: la spadaccina è stata eliminata, sconfitta malamente dalla campionessa Alicja Klasik. Al suo compagno Greg, manca invece poco tempo per dare il meglio di sé nella gara degli 800 metri che si terrà martedì 30 luglio 2024. Protagonista anche lui delle Olimpiadi parigine, è considerato come uno dei migliori nuotatori italiani, vincitore di una medaglia di bronzo e di argento a Tokyo e del titolo di campione olimpico a Rio de Janeiro nel 2016. Di recente ha riempito anche le pagine del gossip francese, dichiarando che la Senna è piena di batteri e suscitando la reazione del Sindaco.

Nato nel 1994 a Carpi, Gregorio Paltrinieri ha iniziato prestissimo a nuotare: a soli tre mesi muoveva le sue prime bracciate in piscina, per poi continuare fino ai 12 anni quando si specializza dal nuoto a rana allo stile libero. A soli 17 anni si posiziona quarto nel Trofeo Sette Colli, mentre nel 2013 vince la prima medaglia di bronzo durante i Mondiali di Barcellona. A Doha diventa campione mondiale di vasca corta mentre nel 2017, dopo le Olimpiadi di Rio, decide di dedicarsi completamente al nuoto di fondo fino ad arrivare ad oggi, dove gareggerà negli 800 metri in quel di Parigi.

Rossella Fiamingo e il rapporto con Gregorio: “Ci vediamo poco, non abbiamo tempo”

Da diversi anni Gregorio Palmieri è fidanzato con la campionessa di scherma Rossella Fiamingo, anche lei in gara alle Olimpiadi 2024, ma sconfitta subito dalla collega polacca. Molto spesso, Gregorio e la fidanzata hanno raccontato della loro relazione, spiegando di vedersi pochissimo perché molto impegnati negli allenamenti sportivi. “Ci vediamo sempre dopo tutte le fatiche e cerchiamo di stare insieme soli per riposarci”, aveva dichiarato Rossella in un’intervista: “il tempo non è mai abbastanza vivendo in città diverse”.

In un’intervista a SkySport, invece, aveva rivelato altri dettagli sulla loro storia d’amore: “Non abbiamo tempo per abituarci l’uno all’altra”, aveva detto, spiegando che siccome hanno tantissimi impegni si ritrovano sempre a vivere esperienze e avventure diverse. Per ora Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo non sono ancora sposati, ma di certo hanno in programma di fare il grande passo in futuro, in un momento più tranquillo a livello lavorativo. Per ora, Rossella dovrà rialzarsi dopo la terribile sconfitta, un assalto precoce che ha lasciato tutti di stucco. Subito dopo la prestazione ha fatto un commento a caldo, dicendo di essere delusa da sé stessa: “Non sono stata brava, ero poco lucida”.