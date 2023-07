Greta e Mirko si sono baciati a Temptation Island 2023?/ Lei: “Ho voglia di te”, lui “Anche io!”

Greta e Mirko sono sempre più vicini a Temptation Island 2023, al punto che lei arriva ad ammettere: “Devo tutelarmi!” Lui però la invita a lasciarsi andare: “Vivila. Fallo e aiuta anche me a farlo. Ti terrò sempre nel cuore, a prescindere.” Dall’altra parte, a guardare queste immagini, c’è Perla, che sbotta: “Proprio squallido questo ragazzo. Lui aspetta che sbaglio io ma non lo farò mai, perché io esco da qui dignitosa! Tu hai perso la testa per questa persona? Vai, esci fuori da qua! Ma io non mi permetterei mai di sminuire il nostro rapporto!”

Un altro video svela però un ulteriore passo in avanti per Greta e Mirko. Lei infatti gli dice: “Io ho voglia di te”, e lui risponde “Anche io”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Avvicinamenti pericolosi tra Mirko e la single Greta all’inizio della quinta puntata di Temptation Island 2023. Il video che si ritrova a vedere Perla, fidanzata di Mirko, mostra i due molto vicini al bacio. Prima però lui fa delle dichiarazioni importanti alla single: “Me lo voglio godere tutto. Nel momento in cui arrivo alla piena consapevolezza da dire ‘Io sono questo'”. Lei gli risponde: “Ti sei dovuto adattare ad una situazione perciò sei cambiato, ma tu sei questo che vedo io.”

I due scendono poi in spiaggia a guardare le stelle fianco a fianco. Lei poi ammette: “Era tanto che non stavo così bene.” Lui le dà ragione: “Pensare che avrei pagato oro per un momento così. Adesso me lo sono guadagnato.” Perla, di fronte a queste immagini, sbotta: “Faccia di cazz*, lo prenderei a schiaffi! Da vomito!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Greta è la tentatrice di Mirko, il fidanzato di Perla a Temptation Island 2023. La ragazza si è molto avvicinata al fidanzato e tra i due sembra essere scattata una forte attrazione fisica e mentale. Nel corso delle puntate, infatti, Mirko in diverse occasioni ha espresso tutto il suo interesse e curiosità verso la bella tentatrice con cui sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo all’interno del bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Le ultime immagini lasciano però trapelare qualcosa di più visto che l’ultima puntata si è conclusa con un filmato choc in arrivo per la fidanzata Perla. Stando alle anticipazioni Greta e Mirko si sono nascosti sotto ad un asciugamano facendo così venire il dubbio che possa esserci stato un bacio o una vicinanza intima tra i due. La visione delle immagini ha fatto scoppiare in lacrime Perla che teme il peggio. Cosa sarà successo?

Perla è sconvolta dalle immagini e teme che il fidanzato Mirko sia oramai preso dalla single tentatrice Greta. Poco dopo si è confessata con le altre compagne d’avventura rivelando che forse con questo gesto Mirko si è definitivamente allontanato da lei.

C’è aria di crisi tra Mirko e Perla a Temptation Island 2023. Il motivo? La single tentatrice Greta che ha conquistato Mirko. Il ragazzo non nasconde più il suo interesse e curiosità verso la single al punto da confidare all’amico Daniele: “sto arrivando alla consapevolezza che, comunque vada, me la voglio godere fuori!”. Perla, chiamata a vedere i filmati, ha una reazione immediata “portatela fuori a questa!” per poi crollare a piangere quando vede Greta e Mirko trascorrere una giornata in una vasca idromassaggio. I due sono sempre più complici ed intimi; un’intimità che spinge il fidanzato anche a sbilanciarsi in lunghi abbracci e contatti che fanno arrabbiare la fidanzata Perla.

Che dire: Mirko sembra essere davvero interessato alla single Greta. Possibile che decida di mettere la parola fine alla storia con Perla per viversi la tentatrice al di fuori del programma?











