Greta Mauro è la moglie di Mauro Tozzi?/ No: la storia col marito Giulio Senni e i figli

Chi è Greta Mauro, la NON ex moglie di Mario Tozzi

Greta Mauro è una conduttrice televisiva di successo di diversi programmi Rai e La7. La conduttrice è stata spesso associata al collega Mario Tozzi, a tal punto che si è parlato di una loro love story e perfino di un matrimonio. Con Mario Tozzi, invece, la conduttrice è stata protagonista di diverse trasmissioni di successo trasmesse proprio su canale televisivo privato italiano di proprietà del gruppo Cairo Communication. Smentiamo quindi la notizia di un matrimonio fallimentare tra la Mauro e il collega Mario Tozzi, a cui è legata solo da un lungo rapporto professionale visto che hanno condiviso diversi programmi televisivi. La conduttrice, invece, è felicemente sposata con Giulio Senni. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli.

La conduttrice, intanto, è reduce da due anni di stop televisivo. Un ritorno che ha atteso molto e che ha raccontato così dalle pagine di Blogo.it: “Questi ultimi due anni sono coincisi con la pandemia, che è stata indubbiamente un periodo difficile per tutti. Questa assenza mi ha permesso di dedicarmi di più alla mia famiglia e ai miei figli, seguire cose che per anni non avevo avuto modo di fare. Ho iniziato poi a collaborare con l’agenzia di stampa La Presse, facendo un’esperienza diversa dalla tv. Prima della pandemia avevo lavorato tantissimo: fermandomi ho capito che a volte è necessario prendersi del tempo che quando si è sulla famosa ruota del criceto non è possibile prendersi“.

Greta Mauro e il successo con “Il tempo di Greta” ad Estate in Diretta

La scorsa estate Greta Mauro è tornata in Rai nel programma “Estate in diretta” con uno spazio dal nome “Il tempo di Greta”. “Quando sono tornata in Rai, quest’estate, ho rincontrato tanti colleghi con cui avevo già lavorato e ho percepito allo stesso tempo affetto e la sensazione di non esserne mai andata via da lì e più in generale dalla tv. L’assenza mi ha fatto capire che non bisogna essere bulimici in questo mestiere, che bisogna procedere a volte per piccoli passi, un po’ come una formichina. Io in questo momento mi definirei così” – ha detto la conduttrice che in passato ha lavorato e collaborato con due grandi maestri come Michele Santoro e Nicola Porro.

Proprio parlano di loro ha detto: “Entrambi sono due animali televisivi e cercano sempre di coltivate un punto di vista mai banale, che sia sempre terzo rispetto a quelli “bianco e nero” proposti da tutti. Con Michele ero un’inviata e ho imparato a gestire le emozioni anche in situazioni molto faticose come il terremoto dell’Aquila o la morte di Eluana Englaro. Con Nicola abbiamo sempre cercato un punto di vista diverso sulle cose e con lui ho probabilmente imparato ad essere un po’ meno ideologicamente incastrata di quanto lo fossi prima”.











