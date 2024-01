Greta, Monia e Stefano: Grande Fratello censura conversazione su Beatrice Luzzi/ Cosa stavano dicendo

Greta Rossetti, Monia La Ferrera e Stefano Miele parlando di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: regia censura

Beatrice Luzzi continua a far parlare di se sia fuori che dentro la Casa. Dopo la sua uscita di alcuni giorni fa dovuto al grave lutto della morte del padre gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 e non solo si chiedono se Beatrice Luzzi rientrerà o meno nella Casa più spiata d’Italia e tale domanda se la sono posti anche Greta Rossetti, Monia La Ferrera e Stefano Miele peccato però che durante la loro chiacchierata la regia li ha censurati come riporta tra i vari anche il sito 361Magazine.

La regia del Grande Fratello 2024, infatti, mentre Greta Rossetti, Monia La Ferrera e Stefano Miele parlavano di Beatrice Luzzi e del suo possibile rientro in Casa dopo il lutto ha staccato l’inquadratura. Nel dettaglio i tre gieffini, però, non stavano dicendo nulla di grave o irrispettoso nei confronti dell’attrice ed ex inquilina. Greta sperava nel ritorno di Beatrice mentre Monia ha ammesso: “Secondo me non molla” pensiero condiviso e ripreso anche da Stefano, tra gli ultimi ad essere entrati nella Casa del Grande Fratello 2024 che si è sin da subito legato alla Luzzi.

Una volta ritornata la regia dopo la censura al Grande Fratello 2024, Greta, Monia e Stefano hanno cambiato tono della loro conversazione dimostrando empatici e vicini a Beatrice Luzzi per il lutto subito. Tornato l’audio Stefano ha ammesso: “Tanto sta come ce lo immaginiamo” “Starà dando tanta forza alla madre, credo” ha aggiunto la Rossetti e poi i tre hanno elogiato la forza dell’attrice dell’attrice definendola un pilastro ed una determinata e sicura anche in momenti drammatici come quello che sta vivendo.

Insomma non è chiaro cos’è successo con la regia del reality quel che è certo però che l’uscita di scena di Beatrice Luzzi improvvisa e inaspettata ha fatto finire il reality al centro delle polemiche. Mentre sembra quasi certo che l’attrice non rientrerà in gioco. Il comportamento di molti gieffini come Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Anita Olivieri è stato giudicato dagli utenti social e non solo vile, irrispettoso e poco empatico tanto che sui social era intervenuto anche lo stesso Alfonso Signorini contro di loro. E si vocifera inoltre che lunedì in puntata al Grande Fratello 2024 verranno presi dei provvedimenti sarà davvero così?











