Greta Rossetti ancora innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Devo essere sincera…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti e la verità sui sentimenti per Mirko Brunetti

Al Grande Fratello 2023, a dispetto dei colpi di scena più recenti, il ruolo di Mirko Brunetti continua ad essere centrale. Il ragazzo era fino a qualche ora fa “conteso” tra Perla Vatiero e Greta Rossetti ma la prima dopo l’ultimo confronto sembra essersi defilata in maniera decisa. Diversa invece la posizione dell’ex tentatrice che in ogni suo intervento sembra ancora afflitta da un conflitto interiore basato su sentimenti evidenti.

Mirko Brunetti torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023/ “Ora penso a me!”

Dopo la puntata Greta Rossetti ha avuto modo di analizzare ulteriormente il suo percorso con Mirko Brunetti, al netto delle ultime battute e dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023. In particolare, la giovane si è confidata con Monia e Beatrice Luzzi mettendo in evidenza un sentimento forse celato per orgoglio ma ancora particolarmente vivo.

Beatrice Luzzi allo stremo: "Arriverà un giorno in cui dirò 'o io o Varrese'"/ Abbandona il Grande Fratello?

Greta Rossetti non si nasconde: “Non riesco ad immaginare che Mirko non sia nella mia vita…”

“Mi è stato chiesto di essere sincera con i miei sentimenti; avevo i sensi di colpa verso Perla, io fuori però ero quasi convinta di non essere più innamorata…”. Queste le parole di Greta Rossetti, incalzata dalle coinquiline sull’evidenza dei suoi sentimenti per Mirko Brunetti. Beatrice Luzzi ha cercato di spronare la ragazza nel non farsi remore, citandole un aneddoto: “Io ho parlato con Mirko, dal primo giorno mi ha parlato di una cosa assoluta con te”.

Proseguendo nella conversazione – evidenziata da una clip pubblicata sui social dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – Greta Rossetti ha spiegato: “Non riesco ad immaginare che nella mia vita non ci sia Mirko. Per quanto per me potrebbe essere più facile essere single qui”. L’ex tentatrice ha anche aggiunto: “Ero convinta che lui fosse ancora innamorato di Perla e mi sono messa una corazza, dicevo: ‘Non me ne frega niente di te’…”.

Vittorio Menozzi, l’intesa ‘sospetta’ con Federico al Grande Fratello 2023/ Fiordaliso: “A lui piace..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA