Greta Rossetti, crisi di pianto al Grande Fratello 2023/ “Sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla…”

Grande Fratello 2023, crollo emotivo per Greta Rossetti

Sono trascorsi già diversi giorni dall’ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente del Grande Fratello 2023 e l’aria continua ad essere sempre più pesante. L’ex tentatrice è entrata nel reality con la volontà di andare oltre il rapporto con Mirko Brunetti, ma forse non aveva messo in conto le difficoltà che avrebbe affrontato nel mettere in pratica i suoi intenti.

Come riporta la pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, nelle ultime ore Greta Rossetti è letteralmente crollata in un pianto di sfogo, proprio a causa dei continui battibecchi con Mirko Brunetti. Inoltre, la giovane è sembrata provata anche dalla presenza di Perla Vatiero, anche lei in combutta con il giovane per questioni sentimentali dati i trascorsi tra i due. La giovane ha comunque ricevuto il conforto di Rosy Chin che ha cercato di supportarla in questo momento difficile.

Greta Rossetti e la voglia di andare “oltre” Mirko Brunetti: “Devo pensare a me…”

“Sei entrata per parlare di te stessa ma non lo stai facendo; ci vuole coraggio a entrare qui, ma l’hai fatto per te. Tu non sei qui per riprenderti qualcosa…”. Queste le parole di Rosy Chin per Greta Rossetti in preda ad un pianto che con difficoltà è riuscita a frenare. “Devo pensare a me, non devo pensare alla sofferenza perchè non è dovuta da me, ma da luI”, questa la risposta dell’ex tentatrice che seppur presa dallo sconforto si è detta consapevole della sua “missione” al Grande Fratello 2023.

Il pianto di Greta Rossetti è durato per diversi minuti con Rosy Chin come spalla e mentore per riuscire a superare l'impasse emotivo. Ancora singhiozzando – come racconta la pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – l'ex tentatrice ha affermato: "Da fuori sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla", mentre la chef l'ha prontamente incalzata spostando l'attenzione sulla sua persona: "Tu devi piacere a te stessa, devi ritornare a mettere te stessa al centro".











