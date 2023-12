Greta Rossetti drastica su Mirko Brunetti: “Mi deve stare lontano”/ “Mia mamma aveva visto lungo”

Greta Rossetti dopo l’incontro con la mamma: “È venuta per proteggermi“

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2023, segnata dall’incontro con la mamma e dall’ennesimo faccia a faccia con Mirko Brunetti, Greta Rossetti si è confidata su quanto accaduto. In giardino assieme a Rosanna Fratello, come mostra un video condiviso sul sito del reality, la concorrente è giunta ad una conclusione importante: “Mia mamma è venuta per proteggermi. Io me ne sono accorta dal fatto che lei mi ha detto: ‘Esci se vuoi, puoi uscire’. Nel senso: ‘Non sentirti responsabile che noi ti giudichiamo perché tu scegli di uscire’“.

Secondo Greta, dunque, l’ingresso della madre è stata una mossa in sua protezione: pur non dichiarandolo esplicitamente, le ha comunque lasciato intendere che non è costretta a rimanere nella Casa, se alla fine non se la sente di proseguire nel gioco. “Lei sa come sono fatta, sa che non ho un carattere forte, perlomeno sono entrata che non avevo un carattere forte“, ammette. “Ad oggi mi rendo conto che un passettino l’ho fatto. Lei voleva farmi capire: ‘Se tu non stai bene lì, esci, non preoccuparti‘“.

Greta Rossetti, inoltre, ritiene di aver ricevuto un messaggio implicito da parte della madre, durante il loro incontro nella Casa del Grande Fratello 2023: “Lei è venuta a dirmi questo, e voleva dirmi qualcosa che è successo fuori. Lei ha visto che io, nonostante tutto, mi dispiaccio per Mirko e l’ho sempre difeso. E lei voleva dirmi: ‘Non c’è più bisogno di farlo, perché lui fuori non ti sta tutelando’“.

Poi, aggiunge: “Mia mamma ha sempre difeso Mirko. Il primo periodo non si fidava tanto, perché lui era incerto, quindi da mamma aveva quell’occhio in più. Alla fine qualcosa che le puzzava poi c’è stato, perché lui è sempre stato indeciso. Mamma aveva solo visto lungo, e io non vedevo perché ero innamorata“. Dopo il loro incontro, l’ex tentatrice è decisa nella sua convinzione di non voler più avere niente a che fare con Mirko Brunetti: “Lui mi deve stare proprio lontano anni luce. E mi deve solo chiedere scusa, doveva solo dire: ‘Greta, capisco tua mamma perché è una mamma, che vede la figlia soffrire’. Io ho pianto tanto, e l’ha visto“.

