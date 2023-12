Greta Rossetti e Mirko Brunetti, perché si sono lasciati?/ Le tappe della crisi nel segno triangolo con Perla

Greta Rossetti nuova concorrente del Grande Fratello: la storia d’amore con Mirko Brunetti nata a Tempation Island

C’è molta attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello perché ci sarà l’ingresso in casa come nuova concorrente di Greta Rossetti dopo la rottura con Mirko Brunetti. Da settimane, infatti, nella casa più spiata d’Italia tiene banco il triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Triangolo che ha origine nei mesi scorsi a Temptation Island. Nell’isola delle tentazioni, ideata da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno messo a dura prova il loro amore. Dopo 5 anni d’amore la loro relazione era un po’ appiattita ed alla fine il ragazzo ha scelto la tentatrice Greta Rossetti.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti poco dopo aver concluso l’esperienza a Temptation Island sono stati ospiti da Maria De Filippi a Uomini e Donne dove hanno mostrato lo stesso tatuaggio con su scritto: “I tuoi occhi, la mia cura”. Mirko in quell’occasione confessò: “Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accorto che non ero più innamorato di Perla.” Su quest’ultima aggiunse che era un’immatura, una superficiale ed un’ingrata.

La crisi tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti poco prima del Grande Fratello

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti è entrata in crisi quando il ragazzo ha rincontrato la sua ex. Perla Vatiero, che nel frattempo aveva avuto un breve flirt con il single Igor Zeetti, incontrandosi con Mirko lo ha confuso sui suoi veri sentimenti. Il ragazzo, inoltre, non ha avuto modo di confrontarsi con Greta perché è entrato nella casa del Grande Fratello. Nel reality di Alfonso Signorini Mirko si è confidato con i suoi coinquilini ammettendo che la relazione con Greta Rossetti era in piena crisi e che lui pensava ancora a Perla Vatiero.

A questo punto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti c’è stato un primo confronto al Grande Fratello culminato con un bacio e la promessa di aspettarsi fuori della Casa. Ma non è tutto perché, inaspettatamente, ha fatto il suo ingresso nuovamente Perla Vatiero che con una lunghissima lettera gli ha chiesto di non dimenticare la loro storia perché è stata molto importante. Si arriva dunque alle scorse settimane quando Perla è entrata come concorrente al Grande Fratello dove giorno dopo giorno si è sempre più riavvicinata a Mirko e mentre lei è titubante sui suoi sentimenti, Mirko è certo di essere ancora innamorato. Adesso però ci sarà l’ingresso di Greta Rossetti, che ha troncato con Mirko lunedì scorso, cosa accadrà?











