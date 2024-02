Greta Rossetti: “Ho paura di soffrire una volta uscita da qui…”/ Lo sfogo al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti: “Devo stare attenta a non cadere…”

Sono momenti difficili quelli che pare stia vivendo Greta Rossetti al Grande Fratello 2023; la concorrente inizia a vacillare soprattutto in riferimento ai rapporti stretti nel reality fino ad oggi. Oggetto di riflessione non solo la vicinanza a Sergio D’Ottavi ma anche quella a Perla Vatiero, secondo alcuni non proprio trasparente diversamente da quanto lei sostiene.

Come racconta una clip pubblicata dal Grande Fratello 2023, Greta Rossetti si è sfogata di recente con Giuseppe Garibaldi, manifestando una sorta di insofferenza per l’andamento di alcuni rapporti stretti nel corso dell’esperienza nel reality. “Qualsiasi rapporto vivo qui dentro devo andarci con cautela perché non so se poi fuori è la stessa cosa? Se mi sto riferendo a Sergio? Non solo a lui, ma a prescindere devo stare attenta io a non cadere in situazioni che poi mi possono far male fuori”.

Giuseppe Garibaldi ‘consola’ Greta Rossetti: “C’è gente invidiosa…”

Greta Rossetti si è detta dunque quasi impaurita rispetto ai rapporti nati al Grande Fratello 2023. Il suo timore è che, una volta terminata l’esperienza nel reality, il rischio sia quello di soffrire ingiustamente come avvenuto in altre circostanze vissute in passato. “Se io non ho chiarezza in me non ci capisco niente, sembra che qualsiasi cosa faccio sbaglio”.

Inevitabilmente il discorso di Greta Rossetti si è poi spostato sul rapporto con Perla Vatiero, messo in discussione all’interno della Casa ma – a sua insaputa – anche sui social. “Dalla parte di Vittorio quelle cose posso anche capirle, perchè io in questi giorni ho dimostrato altro. Per quanto riguarda Perla sono invece stata io la prima ad avvicinarmi”. Dal canto suo, Giuseppe Garibaldi ha dato la sua personale visione della questione: “C’è gente che è gelosa, c’è chi prova invidia per il fatto di vedervi vicine adesso”.

