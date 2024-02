Greta Rossetti piange per suo padre al GF: “Mi è stato strappato quando avevo 7 anni”/ “È stato uno choc”

Greta Rossetti crolla in diretta al Grande Fratello 2023 parlando del suo papà: “Cerco le coccole dagli uomini perché…”

Crolla in lacrime Greta Rossetti in diretta al Grande Fratello 2023 affrontando il delicato argomento del suo rapporto con gli uomini. Spesso criticata per il suo approccio troppo fisico agli uomini, Greta Rossetti spiega che questo atteggiamento affonda le radici nel mancato rapporto col suo papà. “Le persone possono pensare che io sono fisica per tanti motivi, ma è perché io ho bisogno di coccole, perché non le ho avute.” ha esordito Greta.

Poi aggiunge: “Le cerco soprattutto dagli uomini perché mi sono mancate in mio padre. Io da 0 a 7 anni avevo un rapporto con mio padre stupendo, poi di botto non ho più avuto quella figura, quindi per me è stato uno choc.”

Greta Rossetti piange per suo padre: “Mi è stato strappato via da piccola”

Poche settimane fa, proprio nella Casa del Grande Fratello 2023, Greta Rossetti ha raccontato il crollo del suo papà, il fallimento della sua azienda, e l’arresto che lo ha allontanato dalla famiglia. “Questo mio modo di essere tanto appariscente fa fraintendere tanto di me, – ha continuato Greta in diretta su Canale 5 – perché io sono tanto sicura di me quanto insicura di me internamente.”

La gieffina ha quindi concluso: “Fino a prima di arrivare qua credevo di riuscire ad arrivare agli uomini solo con la mia fisicità perché non conoscevo e non sapevo cosa potevo dare alle persone di me. Ad oggi è completamente diverso perché ho fatto un grande percorso di crescita, però è vero quando dico che il mio papà mi è stato strappato via a 7 anni, quindi tutta quella protezione di cui avevo bisogno mi è mancata improvvisamente.”











