Greta Rossetti accusata di fare strategia al Grande Fratello 2023/ “Non è mai stata amica di Perla Vatiero!”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti: l’amicizia con Perla Vatiero è una strategia?

La finale del Grande Fratello 2023 si avvicina, il tempo scorre inesorabile e le dinamiche di gioco iniziano ad emergere, almeno secondo una parte dei fan del reality. Sui social gli appassionati sono ora più che mai attenti a carpire dettagli e indizi che possano meglio chiarire chi tra i concorrenti merita davvero di accedere all’ultimo atto di questa edizione. Come riporta Biccy, a proposito di strategie, nel mirino del web sembra essere finita Greta Rossetti.

Il percorso di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 è stato piuttosto altalenante; nelle prime fasi il suo ruolo era principalmente legato al triangolo sentimentale con protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ai tempi, la giovane sembrava appartenere allo “schieramento” di Beatrice Luzzi; da quanto però l’intrigo sentimentale si è risolto, la concorrente sembra invece essere passata alla fazione della sua ex rivale in amore.

Greta Rossetti e le parole che hanno insospettito il web: “Mirko ce l’aveva con me…”

Chiaramente, il cambio di casacca di Greta Rossetti – presunto o reale che sia – non è passato inosservato agli appassionati e in particolare ai cosiddetti “Preletti”, ovvero i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. A detta di alcuni – come riporta Biccy – la concorrente starebbe mettendo in atto un doppio gioco strategico al fine di conquistare un posto per la finale. Ad attirare l’attenzione degli appassionati sarebbe stata una conversazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi avvenuta proprio quando all’esterno della Casa si udivano le grida dei “Preletti”.

“Basta, non dire nulla o ci scaviamo la fossa da soli… Mirko ce l’aveva con me stasera, quando le ha detto di pensare con la sua testa. Si fidati, io lo conosco”. Queste le parole di Greta Rossetti – come riporta Biccy – che stanno agitando il web. Le considerazioni della concorrente, secondo alcuni utenti, metterebbero in evidenza come la vicinanza a Perla Vatiero potrebbe essere figlia di una strategia ben precisa. “L’abbiamo sgamata, non è mai stata sua amica” – scrivono sul web, come riporta il portale, e ancora – “… Avevo visto giusto che ieri era tutta soddisfatta che Alfonso incalzava Perla!”.











