Greta Rossetti, la mamma asfalta Mirko: “Indossa una maschera”/ “Stai buttando fango, racconta la verità!”

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, difende la figlia e lancia un attacco a Mirko Brunetti

Le dichiarazioni fatte da Mirko Brunetti nella sua ultima ospitata al Grande Fratello 2023 hanno scatenato scontri e polemiche. L’ex gieffino, in particolare, ha negato le dichiarazioni fatte dalla sua ex Greta Rossetti, la quale ha svelato che lui avrebbe voluto avere un figlio con lei e ci avrebbe anche provato.

Beatrice Luzzi allo stremo: "Arriverà un giorno in cui dirò 'o io o Varrese'"/ Abbandona il Grande Fratello?

Dopo quanto accaduto nell’ultima diretta anche Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha voluto dire la sua. In una diretta social, la donna ha difeso la figlia, ringraziando tutti coloro che l’hanno appoggiata finora: “Vi ringrazio tutti, dico solo che sono una credente e sono sicura che prima o poi la verità viene a galla, perché anche se c’è gente schierata che non vuole vedere la verità, prima o poi tutto verrà a galla.” ha esordito. Facendo dunque riferimento a chi ha criticato anche pesantemente sua figlia, la donna ha aggiunto: “Perché tutto questo bullismo nei confronti di una ragazza di 25 anni che era già nel mondo della moda ed era già un’influencer non si può sentire. Lei è entrata sì come tentatrice, ma già lavorava nello spettacolo, loro invece entrano come coppia con quale scopo? Ditemelo voi”.

Greta Rossetti ancora innamorata di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Devo essere sincera…”

Mamma di Greta Rossetti contro Mirko: “Racconta la verità, togli la maschera!”

La signora Marcella si è poi rivolta direttamente a Mirko Brunetti, lanciandogli una stoccata: “A te Mirko ti dico solo una cosa: racconta la verità sulla storia di questo figlio che hai cercato tu. Perché, sai, a quanto mi risulta è l’uomo che decide in un momento intimo. Quindi racconta veramente quello che hai fatto.”

E ha proseguito: “Mirko, racconta quello che hai fatto. ‘Sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che…’. Raccontalo. Non che stai buttando fango e sei stato mio ospite per due mesi. Probabilmente avevo ragione quando ti ho detto in faccia che avevi uno scopo. Ti sei comportato troppo male con noi ma prima o poi quella maschera da buono verrà fuori”. Mirko replicherà?

Mirko Brunetti torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023/ “Ora penso a me!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA