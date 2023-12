Greta Rossetti, lo sfogo dopo il confronto con Mirko/ “Tutto quello in cui credevo non è mai esistito”

Greta Rossetti, lo sfogo dopo il confronto con Mirko Brunetti

Greta Rossetti, nella diretta di ieri sera al Grande Fratello, ha avuto un faccia a faccia virtuale con Mirko Brunetti. Quest’ultimo ha voluto mettere la parola fine alla loro storia d’amore, nonostante l’ex tentatrice avesse dichiarato di essere ancora innamorata di lui. Il giorno seguente alla puntata, Greta si è sfogata con Rosanna Fratello in merito al suo confronto con l’ex gieffino: “Non mi aspettavo proprio questo però ringrazio che il GF mi abbia dato questa opportunità… che Mirko mi dicesse quello che pensava. Almeno ora sono libera, nel senso, libera mentalmente. Mi sarei rovinata il mio percorso per niente, lo avrei pensato tutti i giorni“.

Greta Rossetti choc al Grande Fratello 2023/ "Mio padre è stato recluso, mi ha fatta soffrire ma..."

Greta Rossetti ha aggiunto: “Mi sono sentita una stupida ieri in quella stanza, mi vergognavo a rientrare in casa. Ieri mi sono sentita proprio usata perchè è come se avessi buttato nel cestino tutti questi mesi. Tutto quello in cui credevo non è mai esistito. Lui dopo una settimana che non mi vede viene qua e dice “è finita la magia”. Non mi ha detto “ti lascio perchè ho bisogno di ritrovare me stesso“.

Mirko Brunetti rompe il silenzio dopo la puntata del Grande Fratello/ "Sto benino e..."

Greta Rossetti: “Mi ha presa in giro per tutto questo tempo”

L’ex tentatrice, in confidenza a Fratello, ha ammesso di essersi sentita presa in giro e usata dal suo ex fidanzato: “Una magia non può finire dopo una settimana, quindi vuol dire che non c’è mai stata e tu mi hai presa in giro. Poteva venire qua e dire “guarda, ho visto cose che non mi sono piaciute preferisco prendermi del tempo per me“.

Amara la conclusione di Greta che, nonostante tutto, non sembra volersi chiudere all’amore: “Se invece mi dici che è finita la magia vuol dire che mi hai presa in giro per tutto questo tempo. Sono passata per sette mesi, in realtà avevo ragione io“.

GRANDE FRATELLO 2023, 27a PUNTATA/ Diretta e eliminato: Greta, Marco Maddaloni e Federico in nomination!

© RIPRODUZIONE RISERVATA