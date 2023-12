Mirko Brunetti, confronto con Greta al Grande Fratello: “Ecco cosa le dirò”/ “Tornare insieme? Ora penso a…”

Confronto definitivo tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: lui “Ecco cosa le dirò”

Mirko Brunetti si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2023 per un nuovo confronto. L’ex gieffino, nella puntata del 16 dicembre, rivedrà Greta Rossetti per chiarirle quali sono i suoi sentimenti oggi. Sentimenti dei quali Mirko però ha parlato a Verissimo proprio nella puntata che anticipa la nuova diretta del GF.

“La storia con Greta? Il sentimento è stato molto intenso ma non siamo stati bravi a gestire quello e la pressione mediatica. – ha esordito Mirko durante la chiacchierata con Silvia Toffanin – Tra noi c’è anche gelosia, nella sua testa Perla non è mai andata via. Se la amo? No. Per lei provo sicuramente dei sentimenti ma viviamo due vite totalmente diverse e mi sento lontano da lei” ha spiegato.

Mirko Brunetti spiega quali sono i sentimenti per Greta e replica all’ex suocera

In merito proprio all’incontro/confronto che li vedrà protagonisti questa sera, Mirko Brunetti ha rivelato: “Cosa dirò a Greta? Le dirò tutto quello che penso, tutto quello che visto dopo l’eliminazione. Sto mettendo Mirko al primo posto e quindi tutte le mie decisioni prenderanno questo filone. Voglio prendermi dei momenti per me e forse l’uscita mi aiuterà anche in questo.”

Nei giorni successivi alla sua uscita dal Grande Fratello, Mirko ha ricevuto anche l’attacco della suocera, mamma di Greta Rossetti. In merito Mirko, a Verissimo, ha replicato: “La mamma? Non mi va di risponderle, diciamo solo che mi dispiace per Greta, e così ho risposto.” L’ex gieffino ha infine ribadito di non aver mai pensato di avere un figlio con Greta, cosa che stava per accadere solo a causa di un momento di ‘passione’.

