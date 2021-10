Greta Scarano e Sydney Sibilia si sposano/ Il sì dopo quattro anni dal primo incontro

Greta Scarano e Sydney Sibilia sarebbero prossimi al matrimonio. Secondo quanto fa sapere il settimanale DiPiù, la coppia dovrebbe pronunciare presto il fatidico sì. L’attrice, infatti, avrebbe già presentato le pubblicazioni per le nozze con il regista Sydney Sibilia. Il sì arriverebbe dopo quattro anni dal primo incontro avvenuto sul set. Con le pubblicazioni comparse nel registro del Comune di Roma, secondo la legge italiana, il matrimonio deve celebrarsi entro 180 giorni. Il regista e l’attrice, dunque, diventeranno presto marito e moglie?

Dalla coppia, per il momento, tutto tace. Sia Greta Scarano che Sydney Sibilia, infatti, preferiscono non vivere la propria storia d’amore sotto le luci dei riflettori. Schivi e riservati, hanno sempre vissuto la relazione con discrezione mostrandosi insieme in rare occasioni. La coppia, dunque, confermerà l’indiscrezione riportata dal settimanale Di Più?

La storia d’amore di Greta Scarano e Sydney Sibilia

La storia d’amore tra Greta Scarano e Sydney Sibilia è nata quattro anni fa quando i due s’incontrarono per la prima volta sul set di Smetto quando voglio – Masterclass. Un amore nato in punta di piedi e che rende felice l’attrice che, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, ha dichiarato di non avere il pallino del matrimonio.

«Io mi sono sposata 3-4 volte, non ho il pallino del matrimonio (ride, ndr). Ho recitato tantissime volte con l’abito da sposa, da Romanzo Criminale in poi, ma non sono mai stata quella che si voleva sposare». «Non è un mio desiderio e non lo è mai stato», ha detto l’attrice. Avrà cambiato idea?

