Greta smentisce Mirko Brunetti, la verità sul messaggio con Perla/ “Non parlavano di lavoro, non è vero”

Greta smentisce Mirko Brunetti: “Il messaggio con Perla non era di lavoro”

Mirko Brunetti, attualmente concorrente del Grande Fratello, ha svelato di essere in crisi con Greta. Il motivo sarebbe un messaggio cancellato tra lui e l’ex Perla, che il gieffino ha assicurato essere solo di lavoro. Ma in molti non credono alla versione di Brunetti, adesso arriva anche la conferma dell’ex tentatrice.

Greta Rossetti, sui social, ha deciso di replicare alle parole di Mirko: “Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio chissà cosa, ma nemmeno di lavoro. Che poi… se è un messaggio di lavoro, perché cancelli un messaggio e tutti gli altri li lasci? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi.”

La verità sul messaggio di Mirko Brunetti a Perla: l’indiscrezione

Brunetti ha, dunque, parlato di messaggio di lavoro che ha pensato di cancellare per non far ingelosire Greta. L’ex tentatrice, però, ha smentito le parole del concorrente. A svelare la verità, o presunta tale, sulla conversazione tra Mirko e Perla è Deianira Marzano.

“Perla e Mirko: la verità. Tutti sono curiosi di sapere questa conversazione tramite messaggio di Mirko con Perla, che lui dice fosse stata di lavoro. In realtà amici in comune li avevano fatti incontrare nello stesso posto, la sfilata. E dopo che furono scoperti, perché ripresi, si messaggiarono per organizzarsi su cosa avrebbero dovuto dire per giustificare, affinché le versioni fossero state le stesse.” Che questa sia la verità? Intanto Mirko, nella casa del Grande Fratello, continua a dichiararsi ancora innamorato di Greta.

