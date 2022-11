Greta Spreafico/ A Chi l’ha visto? tutti i dubbi sulla scomparsa della cantante

La scomparsa di Greta Spreafico, cantante originaria di Erba (Como), è un giallo che va avanti da mesi. Della donna, 53 anni, non si hanno notizie dal 4 giugno scorso, da quando, secondo il racconto della famiglia, si preparava a concludere la vendita di un immobile ereditato dal nonno. Greta Spreafico non si sarebbe presentata all’appuntamento per il rogito del 6 giugno seguente, innescando così la preoccupazione dei familiari. Dov’è finita? La trasmissione Chi l’ha visto? torna sul mistero della 53enne dopo la messa in onda di una testimonianza relativa all’ultimo incontro di Greta Spreafico: davanti alle telecamere del programma di Federica Sciarelli, le parole dell’uomo, conosciuto via social, con cui avrebbe trascorso la serata precedente alla sparizione.

Greta Spreafico da tempo vive in provincia di Rovigo e prima di sparire si trovava a Porto Tolle, dove si sarebbe recata proprio per vendere la casa ricevuta in eredità. La donna avrebbe passato l’ultima sera in compagnia di Andrea, l’uomo conosciuto sui social che ha parlato ai microfoni di Chi l’ha visto? fornendo la sua versione. Dopo qualche birra nei locali della zona, ha riferito al programma di Rai 3, Greta Spreafico gli avrebbe proposto di proseguire la serata a casa sua ma lui avrebbe declinato l’invito.

Il racconto di Andrea, l’uomo con cui Greta Spreafico avrebbe trascorso l’ultima sera prima della scomparsa, è approdato davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?. I due, secondo la sua versione, si sarebbero conosciuti via social da alcuni mesi quando, nel giugno scorso, si sarebbero visti per la seconda volta: “Voleva girare in macchina. Non stava bene, piangeva sempre“. L’uomo non le avrebbe chiesto il motivo del suo stato d’animo, riferendo però che Greta Spreafico gli avrebbe fatto intendere di star male per la rottura con il compagno. Una circostanza, quella della fine della relazione, smentita dal fidanzato della 53enne. “Da quello che avevo capito, si era appena lasciata con questo ragazzo, con Gabriele, lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mi fido di te, so che non avete fatto niente‘”, ha concluso l’uomo.

Da quella notte, Greta Spreafico è una donna scomparsa. All’improvviso è sparita, secondo Andrea “magari aveva voglia di stare sola, di sparire“. Parole su cui ora interverranno gli accertamenti degli inquirenti. Nell’abitazione di Greta Spreafico sarebbe stato trovato uno dei suoi due cellulari, l’altro risulta spento. Andrea sarebbe l’ultima persona ad averla vista prima che di lei e della sua auto, una Kia Picanto nera, si perdesse ogni traccia. Secondo Andrea, quella tra lui e Greta Spreafico sarebbe stata una semplice amicizia. “Ci scrivevamo più sui social“, ha aggiunto. Quella sera sarebbero stati soli per ore a vagare in macchina, un percorso piuttosto lungo che avrebbe attraversato “tutto il delta del Po”. Secondo l’uomo, i due avrebbero chiacchierato “fino a che lei non si addormentava” e avrebbero fatto tappa in due bar per prendere da bere.













