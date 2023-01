Greta Spreafico/ Avv. Barzan: “Nuove prove in Procura, quadro indiziario molto forte”

Il caso legato alla scomparsa della cantante Greta Spreafico è stato approfondito nuovamente durante la puntata di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 10 gennaio 2023. In primis, è stato mostrato un estratto dell’intervista al fratello della donna, il quale ha asserito: “Il suo compagno Gabriele Lietti per me era il suo punto di riferimento, lei aveva tanta fiducia in lui. Sapevamo che si dovevano sposare, tanto che scherzavamo a tavola mentre Greta faceva la lista degli invitati. Si sarebbe voluta sposare il 22 aprile, giorno del suo compleanno”.

Il fratello di Greta Spreafico ha quindi aggiunto: “So che aveva avuto una discussione con Gabriele ed era andata per questo a Porto Tolle, dove aveva una casa. Là abbiamo parenti e amici. Mi fa specie, però, che il compagno le faccia fare 300 chilometri in auto da sola per andare a stare là un mese o comunque 20 giorni prima del rogito. Questa cosa mi lascia perplesso”.

GRETA SPREAFICO, L’INVESTIGATORE PRIVATO EZIO DENTI: “AVEVA MOLTI NEMICI”

Anche l’avvocato Nunzia Barzan, a “Storie Italiane”, è intervenuta sul caso Greta Spreafico, dicendo: “Greta conviveva con il compagno. Nell’ultimo anno ha vissuto insieme a lui, lasciando la casa familiare e andando a convivere in provincia di Como. Lei ha scelto di seguire un altro tipo di cura per la sua malattia: ha dismesso la via psichiatrica e di questo ha parlato con la madre, che evidentemente era la sua confidente. Le aveva detto che aveva trovato in un nuovo medico la possibilità di seguire una terapia che potesse portare alla soluzione del suo problema. Sono state presentate prove nuove all’attenzione della Procura, che configurano un quadro indiziario molto forte”.

Ezio Denti, investigatore privato, su Greta Spreafico ha dichiarato: “Questo è un caso molto strano, in cui abbiamo una situazione in cui si parla di suicidio, altri lo ritengono improbabile. Qualora questo sia avvenuto è da accertare l’ipotetica istigazione al suicidio. Dalle mie indagini mi risulta che avesse tanti nemici, anche se ora tutti dicono che era benvoluta”.











