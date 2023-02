Greta Spreafico, mistero della casa a Porto Tolle/ “Mai ispezionato il piano terra”

Greta Spreafico, il mistero della casa a Porto Tolle

Nessuno aveva controllato il pianterreno della casa dove viveva Greta Spreafico a Porto Tolle, dove erano presenti degli uffici. La donna, infatti, viveva al primo piano: i carabinieri, però, non hanno mai controllato quegli spazi commerciali. Piergiorgio Donà, che aveva pronto un assegno per acquistare quella casa che la donna voleva vendere, aveva raccontato a “Iceberg”: “Ha cambiato un paio di volte idea. Ad un certo punto mi aveva detto che essendo senza dimora, voleva rimanere lì. Inizialmente credo che avesse pensato di affittare la parte sotto e magari vivere sopra con l’affitto che avrebbe incassato”.

La donna è scomparsa da Porto Tolle poche ore prima della firma del rogito. Pochi mesi prima di sparire, Greta aveva scritto una lettera alla mamma, in seguito ad una mostra della donna, di professione pittrice: “In un attimo mi è venuto in mente quanto sei speciale e quante cose sai fare. E ho pensato alla malinconia che nascondi dietro ad ogni pennellata. Non ho potuto fare a meno di venirti a salutare. Sei una mamma e una donna speciale. Non so se mai sarò bella e forte come te. Mi sento felice per te e sono sicura che la tua mostra sarà speciale come te”.

Che fine ha fatto Greta Spreafico

Le attenzioni delle indagini si sono concentrate anche su Andrea Tosi, amico della cantante: i due si erano conosciuti sui social media e poi si erano visti in un bar di Porto Tolle. Avrebbero passato insieme le ore precedenti alla scomparsa della donna. Greta Spreafico si sarebbe recata da lui poche ore prima di sparire, come raccontato dall’uomo a “Lombardia Criminale”: “Io avevo ancora la mia batteria e abbiamo fatto un po’ di casino… Il 2 e il 3 giugno abbiamo fatto tutto il giro del Delta del Po in macchina, abbiamo attraversato tutti i paesini vicini a Porto Tolle senza mai fermarci”.

Andrea Tosi ha raccontato ancora che, a suo avviso, Greta Spreafico non si sarebbe suicidata: “Quando è venuta qua era tranquilla, non aveva niente… Si fidava della gente del posto. Anzi, si fida, perché spero che sia ancora viva… Magari è scivolata… Qualcosa le è successo di sicuro. Per me non si è uccisa. Greta Spreafico, aveva troppa grinta e voglia di vivere, la vedevi. Per me non si è suicidata, no. Magari è in qualche posto nascosta e non vuole farsi vedere”.











