Caduta Marc Marquez/ Video MotoGp, scivolata pazzesca a 274 km/h a Silverstone

Paura per una bruttissima caduta di Marc Marquez nelle prove libere FP1 della MotoGp questa mattina sul circuito di Silverstone. Quando mancavano appena due minuti alla fine del turno del venerdì mattina per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, lo spagnolo della Honda HRC è scivolato tra la curva 2 e la 3, a una velocità di 274 chilometri orari: moto distrutta rotolando sull’erba della via di fuga, ma per fortuna Marc si è subito rialzato da solo dopo una lunghissima scivolata.

Potremmo dire: una caduta spettacolare e dal punto di vista scenografico impressionante a causa della velocità di 274 km/h, ma per fortuna con conseguenze non così gravi per Marc Marquez, al quale tuttavia questo intoppo certamente non fa bene, visto che il suo ritorno ai massimi livelli dopo l’intero anno perso nel 2020 procede a rilento, salvo la lieta eccezione della vittoria sul “suo” Sachsenring.

CADUTA MARC MARQUEZ: MOTOGP, SPAVENTO MA SENZA DANNI

La caduta di Marc Marquez è avvenuta a causa della chiusura dell’avantreno della sua Honda di MotoGp, lo spagnolo è stato bravo a racchiudersi per evitare danni al braccio operato che avrebbero potuto portare a conseguenze più serie e magari ad un nuovo infortunio che sarebbe stata logicamente una doccia gelata per il campione iberico.

Per la cronaca, prima dell’incidente, il pilota numero 93 della Honda aveva realizzato il miglior tempo della sessione FP1 in 2’00”94, dunque si annuncia un Marc Marquez competitivo a Silverstone se la caduta non lascerà strascichi, nel fisico ma anche dal punto di vista psicologico, perché sicuramente essere finito ancora una volta a terra non farà per nulla bene all’umore di Marc Marquez.

VIDEO CADUTA MARC MARQUEZ

A monster 274 kph slip off! 🤯@marcmarquez93 was thankfully uninjured after this red flag crash in #MotoGP FP1! 😮#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/anZQQBMoLN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2021





