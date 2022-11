Greta Spreafico, sequestro di persona?/ Alessi: “C’è qualcosa di molto peggio”

Greta Spreafico “Aveva migliaia di euro nel portafogli”

A Storie Italiane si torna a parlare di Greta Spreafico. L’inviato spiega che la donna, il giorno della scomparsa, aveva molti soldi nel portafoglio: “Era stata una voce che ci era arrivata da un altro amico di Greta. Ci aveva parlato di questi soldi, così siamo andati da Andrea, con il quale lei passa la giornata del 3 di giugno e la notte. Lui ci ha rivelato che nel portafogli avesse questi soldi, 2-3 mila euro. Sembra che sia aperto un fascicolo da parte della Procura di Rovigo per sequestro di persone”. Il magistrato Alfonso Sabella sottolinea: “È un dato tecnico. Per svolgere le indagini c’è bisogno di un’ipotesi di reato. Per questo c’è un fascicolo per sequestro di persone”.

Maurizio Costanzo confessa: "Fui denunciato per adulterio"/"Maria? Per me lei è vita"

Per Andrea, l’amico conosciuto qualche giorno prima via social, con il quale la donna ha passato proprio la giornata del 3 giugno e la notte tra il 3 e 4, girando vari locali della zona, è stato intervistato dalle telecamere di Storie Italiane, spiegando che lei non era “in grado di guidare, di gestire. Mi ha dato il portafogli dicendomi di andare a pagare in un bar e c’era una bella somma. Qualche migliaio di euro. Lei si è fidata di me, non mi ha stupito. Lei è arrivata giù da Como, magari questi soldi le servivano”.

Bernardini De Pace: "Lucarelli? Selvaggia solo di nome"/ "Tanti mi vogliono morta..."

Roberto Alessi: “Non è un rapimento”

Roberto Alessi, collegato con Storie Italiane, commenta così la vicenda della scomparsa della cantante rock Greta Spreafico: “È molto strano. Quando Andrea dice che non era in grado di guidare, perché? Era ubriaca? Avevano usato sostanze stupefacenti? Lascia 100 interrogativi. Dopo 3 ore dal loro incontro, alle 5 del mattino viene vista l’automobile di Greta passare. È stata inquadrata la targa da una telecamera di sicurezza. Questo apre molti interrogativi. Non si tratta di un rapimento, non ci sono abbastanza soldi per pensare ad un sequestro di persona. C’è qualcosa di molto molto peggio”.

I Fatti Vostri non va in onda oggi: sciopero tecnici Rai/ Altri programmi a rischio

Andrea e Greta Spreafico si conoscevano da pochi giorni. Anche Gabriele, compagno della donna, sapeva dell’amicizia con Andrea. Proprio a lui, la cantante ha mandato l’ultimo messaggio, dicendo prima “Ti amo”, poi “Ti voglio bene” e infine dando la buonanotte, cosa che, a detta dell’uomo, non ha mai fatto in un anno di relazione. A detta del fidanzato, tra lui e Greta non c’era stato nessun litigio in quei giorni, contrariamente a quanto riferito dall’amico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA