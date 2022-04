Greta Tigani, fidanzata Blind/ “Due bambini cresciuti che il destino ha riunito”

Greta Tigani è la fidanzata di Blind, il cantante di X Factor ora naufragato a L’Isola dei Famosi 2022. I due sono più innamorati che mai come ha confermato proprio l’esperta di creatività che parlando della storia con il rapper ha detto: “questi siamo noi, questa è la nostra storia. Due bambini, che poi sono cresciuti e che il destino ha fatto rincontrare… Nonostante le difficoltà, credeteci sempre, perché solo credendo nell’amore si trova il coraggio di amare. Questo me l’ha insegnato lui”. Un messaggio davvero bellissimo quello che Greta ha scritto e dedicato al suo fidanzato. Il loro amore è venuto fuori anche durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2022 emozionando tantissimo il pubblico da casa e i fan della coppia. Proprio a loro la Tigani ha detto: “grazie di cuore a tutte le persone che ieri sera si sono emozionate insieme a noi, rendendo tutto più magico”.

Un grande amore anche per il rapper che alla sua amata ha scritto sui social: “ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita, grazie per tutto. TI AMO VITA MIA”.

Greta Tigani e Blind: un amore “cieco” per il rapper

Greta Tigani e Blind sono innamorati più che mai. La ragazza è arrivata in un momento importantissimo della vita del rapper di Cuore nero. “È stata a salvarmi la musica e l’amore, perché non riuscivo ad andare avanti e non capivo che persona ero, grazie alla musica e all’amore ho capito…Ci conosciamo dall’asilo e lei mi ha detto se vuoi stare con me devi smettere con tutto quello che stai facendo. E io l’ho fatto. Venendo da un periodo brutto di droghe, non è facile, ma io ne sono uscito” – ha detto il cantante in lacrime durante una puntata de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza in cui è supportato in tutto e per tutto dalla sua amata Greta!

