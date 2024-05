Greta Zuccarello attacca Artur Dainese: “Altri giocano pulito, tu no!”/ Lui replica: “Tu parli alle spalle!”

Isola dei Famosi 2024, Greta Zuccarello contro Artur Dainese: il confronto

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024 di questa sera si apre con un confronto serratissimo tra Greta Zuccarello e Artur Dainese. Messi faccia a faccia da Vladimir Luxuria, i due naufraghi si sono detti tutto quello che pensano dell’altro con grande sincerità dopo i loro numerosi contrasti, a cominciare dalla ballerina: “Credo che sia venuto qua ‘incattivito‘, volenteroso come tutti di vincere e ci potrebbe calpestare tutti senza un minimo di pensiero. L’odio non c’è, perché con lui ci parlo, ma ho questa visione di lui“.

Tuttavia, lo accusa di essere cinico e manipolatore: “Questo è il mio risentimento: credo ci siano persone che giocano in un modo più pulito, tu invece pur di arrivare a un punto fai questo“. Il modello, di contro, replica: “Secondo me è venuta qua a fare la sua vacanza, non la sua esperienza personale: da quello che vediamo tutti, non è che dà grande contributo al gruppo. Abbiamo visto che lei è molto brava a parlare, all’inizio sta simpatica ma poi ti parla alle spalle. Molti qua dicono che lei parla alle spalle e, prima di puntare il dito come la storia della bomboletta, è andata ad approvare questa sua mossa con gli altri“.

Greta Zuccarello e Artur Dainese, i commenti degli opinionisti

Dallo studio intervengono anche gli opinionisti che, apprese le posizioni dei due concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024, espongono il proprio pensiero. Dario Maltese, in particolare, punzecchia Greta Zuccarello: “Nessuno dei due mi ha convinto, non so chi sia il più stratega. Però chiedo a Greta: che tipo di percorso personale pensi di aver fatto? Perché ti abbiamo vista più giorni accusare gli altri di fare questo o quell’altro“. La ballerina a quel punto risponde: “Sono una persona molto timida e chiusa in me stessa, che non si esprime molto. Ho sempre detto in faccia alle persone quello che pensavo“.

Sonia Bruganelli invece afferma: “Io li reputo molto simili, sono entrambi giovani, belli e consapevoli di esserlo e sono andati lì per vincere, con la differenza che Artur ha molta più esperienza perché ha già fatto questo percorso, mentre Greta no“. A suo dire, però c’è una differenza tra i due naufraghi e arriva un attacco ad Artur Dainese: “La differenza è che Greta, conoscendola, so che è una persona che in quel frangente ha limato tantissimo le sue asperità e la sua difficoltà a relazionarsi sempre con calma e serenità. Artur invece è entrato in un modo e poi non ha fatto altro che cercare di barcamenarsi, fingendo di essere una volta amico di Khady, una volta attratto da un’altra persona. Quindi io vedo una verità da una parte e una finzione dall’altra“.











