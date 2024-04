Greta Zuccarello, chi è il fidanzato della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024?/ Vita privata top secret

Greta Zuccarello ha un fidanzato: la conferma all’Isola dei Famosi 2024

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Greta Zuccarello ha acceso un piccolo gossip legato alla sua vita sentimentale. Tutto è avvenuto in postazione nomination, proprio durante la sua sessione di voto davanti al fuoco. La ballerina, tornata in scena in Palapa dopo alcuni giorni di isolamento dovuti al contagio da Covid-19, ha fatto il nome di Daniele. Alla fine della sua nomination e prima di togliersi le cuffiette, la concorrente ha però voluto rivolgere un saluto a tre persone speciali: “Saluto mia mamma, la mia migliore amica e il mio fidanzato“.

Proprio l’ultimo saluto regala un dettaglio prezioso sulla propria sfera sentimentale, spesso conservata sotto un velo di riserbo. Greta Zuccarello ha infatti confermato di avere un fidanzato, ma di chi si tratta? Riavvolgendo il nastro, si sa che in passato la ballerina è stata fidanzata con il campione di nuoto Luca Dotto, fra l’altro ex fidanzato di Rossella Fiamingo. La loro storia d’amore ha preso il via nel 2019 ed è durata fino al 2021/2022, periodo nel quale la coppia si sarebbe detta addio, pur non essendo del tutto chiare le motivazioni della rottura.

Chi è il fidanzato di Greta Zuccarello? La vita privata top secret della concorrente

Sin dall’inizio dell‘Isola dei Famosi 2024 Greta Zuccarello ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua carriera, celebre soprattutto in televisione, ma anche per la sua misteriosa vita privata. A giudizio di molti, e considerando l’assenza di informazioni dettagliate a tal riguardo, la naufraga sarebbe single. Tale convinzione è però sfumata stasera stessa quando, in puntata, ha salutato il fidanzato.

Tuttavia l’identità del ragazzo è ignota: la concorrente, infatti, non è ancora entrata nei dettagli della loro storia d’amore, che potrebbe però essere oggetto di curiosità nelle prossime puntate. Anche sfogliando il suo profilo Instagram, non emergono foto di coppia o indizi social particolari riguardo la sua vita privata e la love story con il misterioso fidanzato.

