Gretchen Carlson, chi è?/ Il risarcimento 20 milioni di dollari per molestie subite da Roger Ailes

Chi è Gretchen Carlson? carriera e vita privata

Gretchen Carlson è una conduttrice statunitense. Nata nel 1966 in Minnesota, frequenta la Anoka High School e poco dopo vince il concorso di Miss America. La vittoria le permette di entrare nel mondo televisivo come giornalista e conduttrice e di acquistare popolarità. Inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo con la KXAS-TV in Texas, poi nel 2000 la svolta professionale e il successo insieme alla CBS. E’ una donna ambiziosa e con le sue sole forze riesce ad avere sempre più successo, fino a diventare ospite fissa della Fox & Friends.

Attualmente Gretchen Carlson è la presidente del consiglio di amministrazione della Miss America Organization e fa anche da sostenitrice per il concorso “Miss You Can Do It” fondato dall’ex Miss Iowa USA, Abbey Curran in onore di giovani donne con bisogni speciali. Riguardo alla sua vita privata, ha sposato Casey Close nel 1997, il loro matrimonio procede ancora bene e insieme hanno avuto due figli: Kaia e Christian.

Gretchen Carlson denuncia il suo capo per molestie sessuali e coinvolge altre donne

Il contratto di Gretchen Carlson con la Fox News era scaduto nel 2016 e lei stessa lo aveva comunicato sul suo profilo Twitter. Nello stesso giorno, si erano diffuse molte voci sul fatti che la Carlson avesse intenzione di sporgere denuncia per molestie sessuali contro l’ex capo ed ex presidente della Fox Roger Ailes. In brevissimo tempo molte donne si fecero avanti per supportare la Carlson e molte altre denunciarono Ailes per averle molestate sessualmente. Gretchen aveva fatto buon uso della sua popolarità per denunciare l’accaduto, attirare l’attenzione e tutelare tutte le altre donne che erano state vittime dell’ex presidente della Fox.

La notizia era ovunque e in un primo momento la Fox aveva richiesto che il caso venisse trattato in un arbitrato a porte chiuse secondo le richieste del contratto corrente di Gretchen con la società, ma la richiesta fu respinta. Dopo una lunga rissa, Roger Ailes si è dimesso dal ruolo di presidente della Fox nel luglio 2016, grazie anche alle testimonianze di Megyn Kelly a favore della giornalista. Gretchen Carlson alla fine venne risarcita con una somma pari a 20 milioni di dollari.











