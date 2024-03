GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Verstappen in pole position, 2° Leclerc! GP Arabia Saudita 2024 Jeddah 8 marzo

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION

Max Verstappen ha ottenuto la pole position e di conseguenza partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 domani in occasione del Gp Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Il pilota olandese della Red Bull ha fornito l’ennesima dimostrazione di classe, facendo fermare il cronometro sul tempo di 1’27”472 per precedere Charles Leclerc, che scatterà al suo fianco in prima fila. Il monegasco ha fatto ancora una volta il massimo possibile, precedendo per 16 millesimi Sergio Perez, che deve accontentarsi del terzo posto davanti a Fernando Alonso, quarto. Monopolio McLaren sulla terza fila della griglia di partenza Formula 1, con Oscar Piastri quinto davanti al compagno di squadra Lando Norris, poi ecco le due Mercedes con George Russell settimo e Lewis Hamilton ottavo, infine per completare la top 10 abbiamo Yuki Tsunoda nono e Lance Stroll decimo.

La seconda metà della griglia di partenza Formula 1 si apre con un Oliver Bearman che ha comunque ben figurato come sostituto di Carlos Sainz sulla Ferrari, undicesimo ed eliminato al termine del Q2 per soli 36 millesimi. Alle sue spalle, nulla da fare ovviamente anche per Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Infine, le ultime posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 toccheranno naturalmente ai cinque piloti eliminati già nel Q1: sedicesimo Valtteri Bottas, poi le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly, in penultima posizione Logan Sargeant e ultimo senza alcun tempo cronometrato Guanyu Zhou. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LOTTA PER LA POLE AFFASCINANTE!

L’appuntamento è oggi, venerdì 8 marzo, per la griglia di partenza Formula 1, naturalmente in occasione delle qualifiche per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, che si disputa sul circuito di Jeddah. Dobbiamo ripetere quanto già detto settimana scorsa in Bahrain, perché il Mondiale 2024 della Formula 1 comincia con due Gran Premi consecutivi di sabato e di conseguenza è al venerdì l’appuntamento con le qualifiche. La lotta per conquistare oggi la pole position sarà affascinante, perché almeno sul giro secco la Ferrari sembra abbastanza vicina alla Red Bull, in particolare per merito di Charles Leclerc.

D’altronde le qualifiche in realtà avevano riservato più brividi rispetto agli esiti quasi tutti in fotocopia dei vari Gran Premi anche nel 2023 “monocolore” Red Bull. Speriamo allora di divertirci con le qualifiche per determinare la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2024. Non c’è di mezzo una Sprint Race, la battaglia per la pole position è al venerdì perché poi la gara sarà domani, qui in Arabia Saudita come già a Sakhir settimana scorsa e in verità pure a Las Vegas, ma a quel punto saremo praticamente a fine stagione. Tutto questo premesso, noi adesso vogliamo riassumere i numeri recenti nelle qualifiche, tra il 2023 e il primo atto di una nuova storia.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Riassumendo la stagione scorsa con un particolare occhio di riguardo alla griglia di partenza Formula 1, l’onnipresente Max Verstappen era stato il dominatore già in Bahrain e Australia ad inizio stagione con la doppietta pole position-vittoria, imitato però da Sergio Perez proprio in Arabia Saudita, poi il messicano si prese il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti – la pole position era stata di Charles Leclerc. A Miami i piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando, con pole position a Perez e vittoria per Verstappen, ma da Montecarlo in poi non c’è più stata storia: cinque doppiette pole position-vittoria consecutive per l’olandese, a Zeltweg il dominio si era esteso pure alla Sprint. Nel cuore dell’estate, in Ungheria e in Belgio per Verstappen è arrivato il secondo posto sulla griglia di partenza Formula 1 seguito però in entrambi i casi dal successo in gara. Dopo la pausa, in Olanda riecco una doppietta e a Monza una vittoria dopo essere scattato al fianco di Carlos Sainz e solo a Singapore si può parlare di un vero e proprio flop, subito cancellato con il dominio totale a Suzuka.

Il Qatar ha visto un’altra doppietta di Max Verstappen per quanto riguarda pole position e vittoria della gara lunga, anche se in mezzo grazie alla Sprint ci fu un sabato di gloria per Oscar Piastri; negli Usa ecco la pole di Leclerc, ma poi vinse come quasi sempre Verstappen; in Messico capolavoro della Ferrari in qualifica, con prima fila tutta rossa, ma nemmeno questo bastò per sbarrare la strada a Verstappen alla domenica, infine l’olandese ha fatto en-plein (Sprint compresa) a Interlagos e ha vinto anche a Las Vegas pur partendo alle spalle di Leclerc, infine ecco la doppietta pole-vittoria ad Abu Dhabi, degna conclusione di un totale dominio. L’olandese chiuse 13-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali, con Charles Leclerc secondo a quota cinque, mentre anche Carlos Sainz ha ottenuto due pole position ed infine c’è Lewis Hamilton a uno. In Bahrain riecco Verstappen subito in pole e Leclerc secondo: almeno in qualifica, un duello meraviglioso…











