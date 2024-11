GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, OGGI LA LOTTA PER LA POLE POSITION AL GP QATAR 2024 LOSAIL

Weekend caratterizzato anche dalla Sprint, abbiamo quindi già dei preziosi riferimenti per la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio del Qatar 2024, perché possiamo basarci sui verdetti già emessi nella Sprint ShootOut di ieri sul circuito di Losail, che finora si è confermato favorevole alla McLaren. L’anno scorso Oscar Piastri vinse la Sprint, impresa notevole in un anno che fu dominato in modo “dittatoriale” da Max Verstappen e vedeva la McLaren alle spalle anche di Mercedes e Ferrari. Oggi la scuderia britannica è vicina al Mondiale Costruttori e il venerdì ha confermato la forza della McLaren anche sul giro secco, con Lando Norris primo e Piastri terzo, inframezzati dalla Mercedes di George Russell, che scatterà dalla seconda casella nella gara breve.

Globalmente ha ben figurato anche la Ferrari con un quarto posto per Carlos Sainz e Charles Leclerc invece quinto; bisognerà però inventarsi qualcosa per ribaltare le gerarchie nella Sprint, ma soprattutto servirebbe fare meglio anche nelle successive qualifiche per il Gran Premio della domenica, in modo da avere posizioni migliori sulla griglia di partenza Formula 1. Ricordiamo che le qualifiche “vere” sono proprio quelle di oggi, sia perché la pole position ufficiale è appunto quella per il Gran Premio “completo”, sia e soprattutto per l’importanza ben maggiore della posta in palio di domenica.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, FOCUS SU OSCAR PIASTRI

Abbiamo già citato Oscar Piastri, che a Losail ha il dolce ricordo della Sprint nel giorno che assegnò matematicamente il Mondiale Piloti 2023 a Max Verstappen – ma l’anno scorso il GP Qatar era addirittura la sestultima gara, il che la dice lunga su quanto fosse netto ai tempi il dominio della Red Bull. L’australiano aveva dominato il sabato nella griglia di partenza Formula 1, con il primo posto nella Sprint ShootOut (il format del weekend era differente) e poi appunto la vittoria nella gara breve. Mancano invece ancora le pole position “ufficiali” per Oscar Piastri, che non è mai riuscito a scattare davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 in un Gran Premio.

Proprio il rendimento sul giro secco è la differenza maggiore in casa McLaren fra Piastri e il compagno di squadra Lando Norris, che infatti vanta la bellezza di sette pole position. Vero che ogni tanto il britannico ha sbagliato le partenze, ma è chiaro che partendo quasi sempre avanti si pongono le basi per risultati migliori: questo potrebbe quindi essere l’aspetto sul quale Piastri dovrà lavorare maggiormente per il futuro, anche perché nel 2025 i piloti McLaren potrebbero pensare davvero al Mondiale, se la loro monoposto resterà così forte. Migliorare il proprio rendimento sulla griglia di partenza Formula 1 potrebbe essere davvero decisivo per i sogni di gloria di Oscar Piastri…