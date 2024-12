GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: OGGI LA LOTTA PER LA POLE POSITION AL GP ABU DHABI 2024

Oggi sabato 7 dicembre andrà a comporsi l’ultima griglia di partenza Formula 1 della stagione, cioè naturalmente quella del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, che si disputa sul circuito di Yas Marina, ormai sede tradizionale della chiusura del Mondiale. Purtroppo una prima certezza già arrivata ieri è negativa per la Ferrari: infatti Charles Leclerc non potrà dare la caccia alla pole position a causa di una penalizzazione di dieci posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batteria della sua Ferrari SF-24. Un colpo durissimo, anche pensando alla già difficile rimonta per il Mondiale Costruttori.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Max Verstappen in pole position! Ferrari dietro (GP Qatar 2024, 30 novembre)

Volendo allora fare un primo bilancio dei numeri che riguardano la griglia di partenza Formula 1, possiamo dire che Charles Leclerc chiuderà il 2024 a quota tre pole position, fra le quali fu fondamentale quella di Montecarlo per poi conquistare il giorno seguente il sospirato trionfo casalingo nel Principato. La Ferrari in totale è a quota quattro con la pole position di Carlos Sainz a Città del Messico, chissà se lo spagnolo potrà chiudere la sua esperienza a Maranello con un ultimo guizzo sul giro secco. Molto curioso è il dato di Max Verstappen, che aveva iniziato il Mondiale con sette pole position consecutive, ma poi ne ha aggiunta solamente un’altra in tutto il resto del Campionato.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Las Vegas 2024: pole di Russell davanti a Sainz, quinto Verstappen

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, IL BILANCIO DELLA STAGIONE SUL GIRO SECCO

Siamo quindi a otto pole position in griglia di partenza Formula 1 per Max Verstappen, che comunque ha eguagliato il record di pole position consecutive con quell’inizio al fulmicotone, scrivendo una pagina di storia anche per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1. Successivamente però si sono messi particolarmente in luce due protagonisti che forse erano imprevedibili ad inizio anno: uno è naturalmente Lando Norris, che ha firmato ben sette pole position sfruttando la crescita impetuosa della McLaren, ormai ad un passo dal Mondiale Costruttori anche grazie alla velocità del suo pilota.

Griglia di partenza Formula 1/ GP Brasile San Paolo 2024: chi farà la pole position? (oggi 2 novembre)

Grandi applausi vanno però anche a George Russell, che ha conquistato ben quattro pole position con una Mercedes che certamente non è ai livelli della McLaren, ma neanche della Ferrari o della Red Bull di inizio stagione. Eppure, il pilota inglese è scattato davanti a tutti in Canada, Gran Bretanga e infine anche Las Vegas e Qatar. Infine, concludiamo con un dato curioso circa la griglia di partenza Formula 1 nella stagione 2024: la Ferrari è l’unica scuderia ad avere conquistato pole position con entrambi i piloti. Oggi ad Abu Dhabi è l’ultima chiamata per Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Sergio Perez…