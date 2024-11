GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP LAS VEGAS 2024: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (OGGI 23 NOVEMBRE)

La griglia di partenza Formula 1 tornerà a farci divertire grazie alle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2024, anche se il verdetto arriverà attorno alle ore 8.00 di stamattina. Potrebbe quindi essere un’ottima idea per fare colazione non solo con cappuccino o brioche, ma anche con parziali “fucsia” e tempi da confrontare sul filo dei millesimi. Di certo le sessioni del venerdì non hanno chiarito molto le idee circa quanto potrà accadere per determinare la griglia di partenza Formula 1, a parte forse le difficoltà della Red Bull che potrebbero rendere difficile il compito a Max Verstappen, che d’altronde non scatta dalla pole position dal GP Austria, quindi ormai è abituato.

Griglia di partenza Formula 1/ GP Brasile San Paolo 2024: chi farà la pole position? (oggi 2 novembre)

Le prime due sessioni di prove libere sono state ottime per la Mercedes, che allora spera di tornare in pole position per la prima volta da Silverstone, quando George Russell scattò davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 e poi la vittoria della gara andò al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. In agguato però ci sono McLaren e Ferrari, che sono in lotta per il titolo del Mondiale Costruttori e si sono spartite le ultime nove position: sei per il team britannico, tutte con Lando Norris, tre per Maranello di cui due per Charles Leclerc e una conquistata da Carlos Sainz.

Griglia di partenza Formula 1/ GP Città del Messico 2024: chi farà la pole position? (oggi 26 ottobre)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, L’UNICO PRECEDENTE A LAS VEGAS

Queste sono le indicazioni che potremmo trarre dalle prove libere di ieri o dai precedenti della stagione in corso, ma naturalmente possiamo ricordare che cosa era successo l’anno scorso in occasione della storica prima volta sul Las Vegas Strip Circuit. Sono ricordi davvero positivi per la Ferrari, almeno per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1, dal momento che fu Charles Leclerc a conquistare la pole position con il tempo di 1’32”726 nel Q3 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, anche se lo spagnolo dovette scontare una penalizzazione di ben dieci posizioni, per cui purtroppo dovette scattare dalla dodicesima casella della griglia di partenza Formula 1.

Griglia di partenza Formula 1/ GP Usa 2024 Austin: chi farà la pole position? (oggi sabato 19 ottobre)

In prima fila di fianco a Leclerc si piazzò quindi Max Verstappen, con una seconda fila a sorpresa formata dalla Mercedes di George Russell e dalla Alpine di Pierre Gasly, anche se forse la vera notizia a sensazione fu la terza fila tutta per la Williams, con Alexander Albon quinto davanti all’allora compagno di squadra Logan Sargeant. Ci furono buone soddisfazioni anche per i team motorizzati Ferrari, con Valtteri Bottas settimo su Alfa Romeno davanti alla Haas di Kevin Magnussen. In gara poi vinse Verstappen davanti a Leclerc e Sergio Perez, risalito dall’undicesima casella sulla griglia di partenza Formula 1 al podio, mentre la rimonta di Saint fu dal dodicesimo posto di partenza al sesto sotto la bandiera a scacchi.