GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ In pista per la pole position! GP Austria 2023 Red Bull Ring (30 giugno 2023)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto adesso per le qualifiche che disegneranno il volto della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg. Qui ha vinto appena due volte Lewis Hamilton, una delle quali tra l’altro nel cosiddetto GP Stiria del 2020. Il pilota britannico resta comunque anche il re delle pole position per i numeri della carriera, ma è rimasto a secco di partenze davanti a tutti (e anche di vittorie) nella passata stagione e anche nel primo scorcio del 2023 – un digiuno impressionante.

Oggi quindi può sembrare strano ripensare alle 103 pole position complessive di Lewis Hamilton, stesso identico numero anche delle vittorie del campione inglese, che però è rimasto fermo in entrambe le graduatorie fin dal 2021, cioè la stagione della grande beffa di Abu Dhabi, ma che naturalmente era stata per Lewis comunque di altissimo livello, a differenza di un 2022 nel quale è stato sesto e quindi “ultimo” dei piloti dei tre top team, battuto anche dal compagno di squadra George Russell, che si è preso almeno in una occasione sia la pole position sia la vittoria. Oggi invece che cosa succederà sul Red Bull Ring della Stiria? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo, siamo pronti al via delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gp Austria 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER DECIDERE LA POLE!

Appuntamento già al venerdì con la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg, la versione più recente di una località che ha scritto molte pagine di storia per la Formula 1. La prima annotazione deve allora andare al format di questo Gran Premio, dal momento che nel Mondiale 2023 la Formula 1 ha cambiato il regolamento per quanto riguarda i Gran Premi che comprendono anche una Sprint Race. Questo sarà appena il secondo evento stagionale con la presenza della gara breve al sabato, con Baku come unico precedente, la notizia è che la sessione delle qualifiche del venerdì sarà già valida per determinare la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio, quindi già oggi sapremo chi scatterà dalla pole position domenica, con la Sprint Race di domani che non servirà più a questo scopo, ma solo per assegnare i suoi punti.

Inoltre, al sabato mattina ci sarà una apposita sessione chiamata “Sprint Shootout” che servirà a determinare la composizione della griglia di partenza Formula 1 proprio per la Sprint, quindi è come se il sabato fosse un giorno completamente a sé stante rispetto all’evento principale, che va inscena invece al venerdì con le qualifiche e alla domenica con la gara. In Azerbaigian avevamo assistito a una doppia pole position per Charles Leclerc, una delle rare soddisfazioni per il monegasco e per la Ferrari in un difficile 2023. Anche i ricordi dell’Austria di un anno fa sono piacevoli per il Cavallino Rampante, perché la pole position andò a Max Verstappen, che però poi alla domenica in gara fu sconfitto proprio da Charles Leclerc.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Prima dell’Azerbaigian, Max Verstappen era stato il dominatore in Bahrain e poi anche in Australia, mentre Sergio Perez fece doppietta in Arabia Saudita, per poi prendersi il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1. La Red Bull quindi domina anche sul giro secco nel 2023. A Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con la pole position a Perez ma poi nel Gran Premio la vittoria di Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi. Infine ecco sia a Montecarlo, sia a Barcellona ed infine anche a Montreal tre doppiette di Verstappen, con le pole position del pilota olandese che sono poi state convertite in vittorie dal campione del Mondo in carica, quindi Verstappen adesso è 5-2 su Perez anche nel numero delle pole position stagionali.

Il 2022 invece aveva visto Charles Leclerc partire per ben nove volte dalla pole position nella stagione che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, con troppe occasioni sprecate alla domenica dopo le illusioni del sabato – in Canada invece c’era stata di mezzo una penalità ad impedire la caccia alla pole position per il monegasco. Ci furono anche tre pole position per Carlos Sainz, le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino. Sempre per quel che riguarda la griglia di partenza di Formula 1, la Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez in Arabia Saudita (come quest’anno), ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato l’olandese avrebbe infine perso il confronto con Leclerc (7-9). La musica però evidentemente è molto diversa anche da quel punto di vista quest’anno…











