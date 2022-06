Griglia di partenza Formula 1/ GP Azerbiagian 2022: chi in pole position a Baku?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Azerbaigian 2022 dal circuito di Baku, il tracciato cittadino sul quale tuttavia sorpassare non è poi così difficile grazie al suo lunghissimo rettilineo e di conseguenza partire in pole position potrebbe non essere fondamentale, anche se naturalmente aiuterebbe. Charles Leclerc avrebbe qualcosa da dire in proposito, perché il pilota monegasco della Ferrari a maggio ha ottenuto tre pole position mai convertite in vittorie, come d’altronde era successo anche l’anno scorso proprio a Baku.

La Ferrari sarà comunque chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in una stagione eccellente per il Cavallino Rampante sul giro secco, anche se ultimamente in gara sono arrivate delusioni che hanno ridimensionato gli acuti sulla griglia di partenza Formula 1. A Miami il Cavallino Rampante aveva monopolizzato la prima fila ma poi aveva vinto Max Verstappen, per la Ferrari una prestazione che non può soddisfare del tutto nemmeno in occasione di un doppio podio. A Barcellona ecco poi il weekend perfetto per Leclerc fino alla rottura del motore che ha mandato in fumo i sogni della Rossa al Montmelò, mentre la delusione casalinga a Montecarlo è stata se possibile ancora più amara, con un errore di strategia a vanificare il trionfo.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 in copertina mette comunque Charles Leclerc, che nel 2022 ha già ottenuto due vittorie e soprattutto cinque pole position, dato particolarmente interessante per quanto riguarda la nostra analisi della griglia di partenza Formula 1. Partire in pole position sembra essere molto importante per il pilota monegasco della Ferrari, perché le quattro vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate sempre scattando dalla prima casella, anche se Charles ha imparato fin troppo bene che la conquista della migliore posizione sulla griglia di partenza di Formula 1 non è garanzia di successo alla domenica.

La Red Bull naturalmente è la prima rivale della Ferrari e ha già conquistato pole position con entrambi i piloti, grazie a Sergio Perez in Arabia Saudita e Max Verstappen ad Imola. È da notare che ad Imola c’era stata la prima Sprint Race della stagione, tanto che ufficialmente la pole position per gli annali era già di Verstappen grazie al primo posto nelle qualifiche del venerdì, poi la vittoria dell’olandese al sabato aveva decretato che sarebbe stato proprio il campione del Mondo a partire davanti a tutti anche in gara. Il bilancio Red Bull è molto più equilibrato rispetto al 5-0 di Leclerc su Carlos Sainz in casa Ferrari, alla lunga Verstappen farà la differenza rispetto a Perez?











