Griglia di partenza Formula 1/ GP Giappone 2024 Suzuka: chi farà la pole position? (oggi sabato 6 aprile)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FERRARI IN POLE POSITION?

L’appuntamento è oggi, sabato 6 aprile 2024, per la griglia di partenza Formula 1, naturalmente in occasione delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2024, che si disputa sul mitico circuito di Suzuka. Dobbiamo innanzitutto evidenziare il fatto che il Mondiale 2024 della Formula 1 proporrà con circa sei mesi d’anticipo il tradizionale appuntamento nipponico, di solito un grande classico del finale di stagione e invece stavolta collocato ad aprile; inoltre, come d’altronde già due settimane fa a Melbourne, siamo tornati alla normalità per quanto riguarda il format, con il Gran Premio alla domenica e di conseguenza al sabato l’appuntamento con le qualifiche. La lotta per conquistare la pole position sarà dunque affascinante su uno dei circuiti tecnicamente più belli del mondo, a maggior ragione perché nel 2024 la Ferrari sembra molto più vicina alla Red Bull.

Naturalmente abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini della doppietta in Australia, con la vittoria di Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, ma parlando della griglia di partenza Formula 1 ecco che nei primi tre Gran Premi della nuova stagione abbiamo sempre avuto Max Verstappen in pole position, tuttavia sempre con un pilota della Ferrari al suo fianco in prima fila, per due volte Leclerc e una Sainz. Doveroso è un accenno al fuso orario: la lotta per la pole position avrà luogo nel primo mattino del sabato italiano, quindi “armiamoci” di cappuccino e brioche per vivere le qualifiche di Formula 1, i motivi d’interesse saranno anche più numerosi del solito…

COME ERA ANDATA LO SCORSO ANNO LA GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1?

Abbiamo già analizzato i rapporti di forza nel primo scorcio della nuova stagione, dobbiamo aggiungere che già nel 2023 sulla griglia di partenza Formula 1 la Ferrari aveva retto dignitosamente il confronto con la Red Bull, anche se pure nelle qualifiche il migliore era stato l’onnipresente Max Verstappen, dominatore già in Bahrain e Australia con la doppietta pole position-vittoria, imitato in Arabia Saudita da Sergio Perez che si prese il successo anche a Baku, quando la pole position fu di Charles Leclerc. A Miami pole position a Perez e vittoria per Verstappen, ma da Montecarlo ecco cinque doppiette pole position-vittoria consecutive per l’olandese, poi in Ungheria e Belgio secondo sulla griglia di partenza Formula 1 ma sempre vincitore in gara. In Olanda riecco una doppietta, a Monza vittoria dopo essere scattato al fianco di Carlos Sainz, a Singapore l’unico flop ma poi ecco il dominio totale proprio a Suzuka.

Il Qatar ha visto nella griglia di partenza di Formula 1 un’altra doppietta pole position-vittoria di Max Verstappen; negli Usa ecco la pole di Leclerc, ma poi vinse come quasi sempre Max; in Messico capolavoro della Ferrari in qualifica, con prima fila tutta rossa, ma nemmeno questo bastò per sbarrare la strada a Verstappen alla domenica. L’olandese ha fatto en-plein a Interlagos e ha vinto anche a Las Vegas pur partendo alle spalle di Leclerc, infine ecco la doppietta pole-vittoria ad Abu Dhabi, degna conclusione di un totale dominio. L’olandese chiuse 13-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali, con Charles Leclerc secondo a quota cinque, mentre anche Carlos Sainz aveva ottenuto due pole position e Lewis Hamilton una. Nel 2024 finora c’è solo Verstappen in pole position, ma è in gara che il divario sembra in calo…











