GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Norris in pole position, prima fila McLaren! (Gp Ungheria 2024, 20 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LANDO NORRIS IN POLE POSITION

Sarà una prima fila tutta McLaren sulla griglia di partenza Formula 1 all’Hungaroring: le qualifiche del Gp Ungheria 2024 incoronano Lando Norris che timbra la pole position in 1’15’’227, Q2 condizionato dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Yuki Tsunoda quando mancavano poco più di due minuti alla bandiera a scacchi. Dunque Norris e Oscar Piastri, e la McLaren conferma di essere la macchina del momento: i primi tempi però sono davvero simili, soltanto 22 millesimi di ritardo per l’australiano ma anche Max Verstappen, che apre la seconda fila sulla griglia di partenza Formula 1, ha pagato meno di mezzo decimo da Norris per una gara che a questo punto potrebbe essere spettacolare.

Abbiamo poi Carlos Sainz in quarta posizione a quattro decimi dalla pole position, mentre Charles Leclerc sarà in terza fila con il sesto posto, proseguendo nel suo momento negativo che lo ha posto anche alle spalle di Lewis Hamilton, suo futuro compagno di squadra. Completano la Top Ten nella griglia di partenza Formula 1 del Gp Ungheria 2024 le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, e Daniel Ricciardo nono; delusione totale per George Russell e Sergio Pérez che sono clamorosamente finiti fuori in Q1 e domani dovranno operare una grande rimonta anche solo per arrivare in zona punti. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI FARÀ LA POLE POSITION?

È arrivato il momento di scoprire e definire la griglia di partenza Formula 1: le qualifiche del Gp Ungheria 2024 sono dietro l’angolo, andranno in scena sabato 20 luglio con inizio alle ore 16:00 e possiamo ricordare che la formula è quella ormai consolidata degli ultimi anni. Tre diversi segmenti, i primi due con eliminazioni: alla fine al Q3 parteciperanno dieci piloti che si giocheranno il primo posto sulla griglia di partenza Formula 1, e i vari tempi naturalmente formeranno la classifica dalla pole position all’ultima posizione sul tracciato dell’Hungaroring, una delle piste storiche del circuito.

La caccia alla pole position è sempre entusiasmante, lo sta diventando ancora di più nel corso di questa stagione perché altri piloti stanno creando difficoltà a Max Verstappen: basti ricordare che a Silverstone, ultima volta in cui si è definita la griglia di partenza Formula 1, a prendersi la pole è stato George Russell con una Mercedes cresciuta al punto da consegnare a Lewis Hamilton una vittoria che mancava da tre anni. Va purtroppo segnalato che in tutto questo è assente la Ferrari, sempre più in crisi; oggi però le cose potrebbero cambiare in meglio anche per la rossa…

VERSO LE QUALIFICHE DEL GP UNGHERIA 2024

Sta dunque per scattare la corsa alla pole position nella quale scopriremo tutta la griglia di partenza Formula 1 nel Gp Ungheria 2024. Due settimane fa a Silverstone, come abbiamo già detto, la prima posizione l’aveva ottenuta George Russell e la Mercedes aveva mostrato straordinari passi avanti, occupando la prima fila sulla griglia di partenza Formula 1 con il secondo posto di Lewis Hamilton. Mercedes, ma anche McLaren: Lando Norris si era piazzato davanti a Max Verstappen, lui terzo e l’olandese quarto, con Oscar Piastri capace del quinto posto andando al fianco di un sorprendente Nico Hulkenberg su Haas.

Abbiamo anche citato la crisi della Ferrari, assolutamente riconoscibile dai risultati delle qualifiche in Gran Bretagna: se non altro Carlos Sainz era arrivato alla settima piazza, mentre Charles Leclerc ancora una volta era finito fuori dal Q3 ma in questa occasione ammettendo il suo errore, in ogni caso ancora incapace di competere per una pole position che invece negli anni scorsi riusciva a catturare con regolarità, pur se poi in gara le cose andavano diversamente. Adesso vedremo dunque, perché la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Ungheria 2024 è davvero dietro l’angolo…

